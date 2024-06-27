WhatsApp daha kullanışlı video mesaj yanıtlarını test ediyor

WhatsApp video mesaj yanıtlarını test ediyor
Bu güncelleme önceki video yanıtlama sistemine göre biraz daha kolaylık sağlayacak gibi. WhatsApp, kullanıcıların bir videoyu manuel olarak yeniden keşfetmesini ve yanıtlarını oluşturmadan önce menüye gitmesini gerektiriyordu. Bu yeni kısayol ise videoları yanıtlamak ve göndermek için hızlı, dokunması kolay bir düğme sunarak ekstra adımları ortadan kaldırıyor.
Hızlı yanıt kısayolunun ilerleyen haftalarda test kullanıcıları dışında da erişime açılması bekleniyor. Ancak yeni beta sürümü Play Store üzerinden indirerek bu deneyimi erkenden yaşayabilirsiniz. Bu beta sürümü, WhatsApp'taki video deneyimini iyileştirmeye yönelik ikinci bir güncellemeyi işaret ederken diğer yandan video kalitesinide artırıyor.
WhatsApp yakın zamanda fotoğraf ve videoları HD kalitesinde göndermeye yönelik varsayılan bir seçenek için de test başlattı. Böylece WhatsApp'ın en son beta sürümünün sohbet dizilerindeki görüntülü mesajlaşma deneyimini iyileştirdiği söyleniyor.
Haziran ayının başlarında 2.24.13.10 beta sürümüyle ortaya çıkan hizmet, yüklemelerin varsayılan kalitesini HD olarak ayarlama seçeneğini de test ediyor. Testler, WhatsApp'ın testleri tamamlandıktan sonra fotoğrafların ve videoların HD olarak yüklenmesine izin vermeyi planladığını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.