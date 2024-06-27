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    Anlık Bildirim

    WhatsApp daha kullanışlı video mesaj yanıtlarını test ediyor

    WhatsApp beta sürümü 2.24.14.5, görüntülü mesajlaşma deneyimine yeni bir kısayol getiriyor. Uygulamanın eski menüsünü açmadan video mesajlarına hızlı bir şekilde yanıt verilebilecek.
    WhatsApp daha kullanışlı video mesaj yanıtlarını test ediyor
    Android'deki WhatsApp beta sürümünün 2.24.14.5 sürümüne bakıldığında, video mesaj yanıtları için yeni bir kısayol bulunuyor. Beta versiyon artık video mesajının yanında sola doğru hareket eden bir yanıt okuna sahip ve kameraya benzeyen küçük bir simge görüntülüyor.

    WhatsApp video mesaj yanıtlarını test ediyor

    Bu güncelleme önceki video yanıtlama sistemine göre biraz daha kolaylık sağlayacak gibi. WhatsApp, kullanıcıların bir videoyu manuel olarak yeniden keşfetmesini ve yanıtlarını oluşturmadan önce menüye gitmesini gerektiriyordu. Bu yeni kısayol ise videoları yanıtlamak ve göndermek için hızlı, dokunması kolay bir düğme sunarak ekstra adımları ortadan kaldırıyor.

    Hızlı yanıt kısayolunun ilerleyen haftalarda test kullanıcıları dışında da erişime açılması bekleniyor. Ancak yeni beta sürümü Play Store üzerinden indirerek bu deneyimi erkenden yaşayabilirsiniz. Bu beta sürümü, WhatsApp'taki video deneyimini iyileştirmeye yönelik ikinci bir güncellemeyi işaret ederken diğer yandan video kalitesinide artırıyor.

    WhatsApp yakın zamanda fotoğraf ve videoları HD kalitesinde göndermeye yönelik varsayılan bir seçenek için de test başlattı. Böylece WhatsApp'ın en son beta sürümünün sohbet dizilerindeki görüntülü mesajlaşma deneyimini iyileştirdiği söyleniyor.

    Haziran ayının başlarında 2.24.13.10 beta sürümüyle ortaya çıkan hizmet, yüklemelerin varsayılan kalitesini HD olarak ayarlama seçeneğini de test ediyor. Testler, WhatsApp'ın testleri tamamlandıktan sonra fotoğrafların ve videoların HD olarak yüklenmesine izin vermeyi planladığını gösteriyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    kreatin bozulur mu sürekli boyun çıtlatma isteği kilo verince gıdı gider mi csm support nedir philips tv kapanma sorunu giderme

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