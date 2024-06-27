Android'deki WhatsApp beta sürümünün 2.24.14.5 sürümüne bakıldığında, video mesaj yanıtları için yeni bir kısayol bulunuyor. Beta versiyon artık video mesajının yanında sola doğru hareket eden bir yanıt okuna sahip ve kameraya benzeyen küçük bir simge görüntülüyor.

WhatsApp video mesaj yanıtlarını test ediyor

Bu güncelleme önceki video yanıtlama sistemine göre biraz daha kolaylık sağlayacak gibi. WhatsApp, kullanıcıların bir videoyu manuel olarak yeniden keşfetmesini ve yanıtlarını oluşturmadan önce menüye gitmesini gerektiriyordu. Bu yeni kısayol ise videoları yanıtlamak ve göndermek için hızlı, dokunması kolay bir düğme sunarak ekstra adımları ortadan kaldırıyor.

Hızlı yanıt kısayolunun ilerleyen haftalarda test kullanıcıları dışında da erişime açılması bekleniyor. Ancak yeni beta sürümü Play Store üzerinden indirerek bu deneyimi erkenden yaşayabilirsiniz. Bu beta sürümü, WhatsApp'taki video deneyimini iyileştirmeye yönelik ikinci bir güncellemeyi işaret ederken diğer yandan video kalitesinide artırıyor.

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WhatsApp yakın zamanda fotoğraf ve videoları HD kalitesinde göndermeye yönelik varsayılan bir seçenek için de test başlattı. Böylece WhatsApp'ın en son beta sürümünün sohbet dizilerindeki görüntülü mesajlaşma deneyimini iyileştirdiği söyleniyor.

Haziran ayının başlarında 2.24.13.10 beta sürümüyle ortaya çıkan hizmet, yüklemelerin varsayılan kalitesini HD olarak ayarlama seçeneğini de test ediyor. Testler, WhatsApp'ın testleri tamamlandıktan sonra fotoğrafların ve videoların HD olarak yüklenmesine izin vermeyi planladığını gösteriyor.

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WhatsApp daha kullanışlı video mesaj yanıtlarını test ediyor