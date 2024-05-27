Tam Boyutta Gör WhatsApp durumunun en büyük sıkıntılarından biri sesli notların kısa süreli olmasıydı. Yeni güncelleme kullanıcılara daha uzun anları ve hikayeleri, arkadaşları ve aileleriyle paylaşma esnekliği sunuyor.

WhatsApp, 1 dakikalık sesli notlar göndermenize izin verecek

Paylaşılan ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi bazı kullanıcılar artık durum güncellemeleri aracılığıyla paylaşılan sesli notlar için yeni iyileştirmeler keşfederek, daha uzun sesli mesajlar kaydedip kişilerle paylaşabiliyor.

WhatsApp, sesli notlar için 1 dakikalık özelliği kullanıma sunarak sesli durum güncellemeleri için işlevsel bir yeniliğe gidiyor. Durum güncellemeleri aracılığıyla paylaşılan daha uzun sesli mesajları dinlemek için WhatsApp sürümünüzü güncellemeniz gerekebilir.

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Daha uzun sesli notları kaydetme ve paylaşma özelliği, kullanıcıların mesajlarını birden fazla kısa kayda bölme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. İletişim sürecini geliştirerek ses güncellemelerini sık sık kişileriyle paylaşanlar için daha kullanışlı ve zaman tasarrufu sağlıyor.

Bu yeni özellik, kullanıcıların güncellemelerini tek ve kesintisiz bir sesli notla paylaşmalarına olanak tanıyarak mesajlarının daha net ve tutarlı olmasına yardımcı olacak. Durum güncellemeleri için 1 dakikaya kadar sesli not kaydetme ve gönderme özelliğinin önümüzdeki günlerde daha fazla kişi tarafından kullanılması bekleniyor.

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WhatsApp, 1 dakikalık sesli notlar göndermenize izin verecek