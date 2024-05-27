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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, 1 dakikalık sesli notlar göndermenize izin verecek

    WhatsApp, durum güncellemeleri aracılığıyla daha uzun sesli notlar kaydetme ve paylaşma olanağı sunuyor. Bu özellikle sesli not başına süreyi 1 dakikaya kadar uzatabileceksiniz.
    WhatsApp, 1 dakikalık sesli notlar göndermenize izin verecek Tam Boyutta Gör
    WhatsApp durumunun en büyük sıkıntılarından biri sesli notların kısa süreli olmasıydı. Yeni güncelleme kullanıcılara daha uzun anları ve hikayeleri, arkadaşları ve aileleriyle paylaşma esnekliği sunuyor.

    WhatsApp, 1 dakikalık sesli notlar göndermenize izin verecek

    Paylaşılan ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi bazı kullanıcılar artık durum güncellemeleri aracılığıyla paylaşılan sesli notlar için yeni iyileştirmeler keşfederek, daha uzun sesli mesajlar kaydedip kişilerle paylaşabiliyor.

    WhatsApp, sesli notlar için 1 dakikalık özelliği kullanıma sunarak sesli durum güncellemeleri için işlevsel bir yeniliğe gidiyor. Durum güncellemeleri aracılığıyla paylaşılan daha uzun sesli mesajları dinlemek için WhatsApp sürümünüzü güncellemeniz gerekebilir.

    Daha uzun sesli notları kaydetme ve paylaşma özelliği, kullanıcıların mesajlarını birden fazla kısa kayda bölme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. İletişim sürecini geliştirerek ses güncellemelerini sık sık kişileriyle paylaşanlar için daha kullanışlı ve zaman tasarrufu sağlıyor.

    Bu yeni özellik, kullanıcıların güncellemelerini tek ve kesintisiz bir sesli notla paylaşmalarına olanak tanıyarak mesajlarının daha net ve tutarlı olmasına yardımcı olacak. Durum güncellemeleri için 1 dakikaya kadar sesli not kaydetme ve gönderme özelliğinin önümüzdeki günlerde daha fazla kişi tarafından kullanılması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.androidcentral.com/apps-software/whatsapp-finally-heard-your-pleas-for-longer-voice-status-updates https://wabetainfo.com/whatsapp-is-rolling-out-voice-status-updates-up-to-1-minute-long/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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