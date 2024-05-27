WhatsApp, 1 dakikalık sesli notlar göndermenize izin verecek
Paylaşılan ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi bazı kullanıcılar artık durum güncellemeleri aracılığıyla paylaşılan sesli notlar için yeni iyileştirmeler keşfederek, daha uzun sesli mesajlar kaydedip kişilerle paylaşabiliyor.
WhatsApp, sesli notlar için 1 dakikalık özelliği kullanıma sunarak sesli durum güncellemeleri için işlevsel bir yeniliğe gidiyor. Durum güncellemeleri aracılığıyla paylaşılan daha uzun sesli mesajları dinlemek için WhatsApp sürümünüzü güncellemeniz gerekebilir.
Daha uzun sesli notları kaydetme ve paylaşma özelliği, kullanıcıların mesajlarını birden fazla kısa kayda bölme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. İletişim sürecini geliştirerek ses güncellemelerini sık sık kişileriyle paylaşanlar için daha kullanışlı ve zaman tasarrufu sağlıyor.
Bu yeni özellik, kullanıcıların güncellemelerini tek ve kesintisiz bir sesli notla paylaşmalarına olanak tanıyarak mesajlarının daha net ve tutarlı olmasına yardımcı olacak. Durum güncellemeleri için 1 dakikaya kadar sesli not kaydetme ve gönderme özelliğinin önümüzdeki günlerde daha fazla kişi tarafından kullanılması bekleniyor.Kaynakça https://www.androidcentral.com/apps-software/whatsapp-finally-heard-your-pleas-for-longer-voice-status-updates https://wabetainfo.com/whatsapp-is-rolling-out-voice-status-updates-up-to-1-minute-long/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.