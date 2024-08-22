WhatsApp desteği kesilecek telefonlara yenileri ekleniyor

Güncelleme desteği almayacak telefonlara yenileri ekleniyor
WhatsApp desteklemeyen telefon modelleri genellikle artık yazılım güncellemeleri almayan eski model cihazlar arasında yer alıyor. Bu tür cihazlar donanımsal olarak eskidiği için yeni güncellemelerden faydalanamıyor. Bu sebeple sadece WhatsApp değil Google'ın kendisi bile bir süre sonra desteğini sonlandırıyor.
İşte 1 Eylül'den itibaren WhatsApp’ın desteklemeyeceği marka ve modeller:
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy Trend Lite
- Samsung Galaxy Ace 2
- Samsung Galaxy S3 mini
- Samsung Galaxy Trend II
- Samsung Galaxy Xcover 2
- Huawei Ascend Mate
- Huawei Ascend G740
- Huawei Ascend D2
- LG Optimus L3 II Dual
- LG Optimus L5 II
- LG Optimus F5
- LG Optimus L3 II
- LG Optimus L7II
- LG Optimus L5 Dual
- LG Optimus L7 Dual
- LG Optimus F3
- LG Optimus F3Q
- LG Optimus L2 II
- LG Optimus L4 II
- LG Optimus F6
- LG Enact
- LG Lucid 2
- LG Optimus F7
- Lenovo A820
- Sony Xperia M
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.