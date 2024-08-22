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Tam Boyutta Gör WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesi güncellenmeye devam ediyor. Whatsapp, 1 Eylül 2024 itibarıyla Samsung, Huawei, LG, Sony ve Lenovo'nun eski modellerine desteğini sonlandıracak. Bu listede yer alan cihazlar artık WhatsApp'ın yeni güncellemelerini alamayacak.

Güncelleme desteği almayacak telefonlara yenileri ekleniyor

WhatsApp desteklemeyen telefon modelleri genellikle artık yazılım güncellemeleri almayan eski model cihazlar arasında yer alıyor. Bu tür cihazlar donanımsal olarak eskidiği için yeni güncellemelerden faydalanamıyor. Bu sebeple sadece WhatsApp değil Google'ın kendisi bile bir süre sonra desteğini sonlandırıyor.

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İşte 1 Eylül'den itibaren WhatsApp’ın desteklemeyeceği marka ve modeller:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Lenovo A820

Sony Xperia M

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WhatsApp desteği kesilecek telefonlara yenileri ekleniyor