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    Anlık Bildirim

    WhatsApp desteği kesilecek telefonlara yenileri ekleniyor

    WhatsApp, 1 Eylül 2024 itibariyle bazı eski telefon modellerini desteklemeyecek. Eğer listedeki telefonlardan birine sahipseniz alternatif çözümler aramanız gerekebilir.
    WhatsApp desteği kesilecek telefonlara yenileri ekleniyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesi güncellenmeye devam ediyor. Whatsapp, 1 Eylül 2024 itibarıyla Samsung, Huawei, LG, Sony ve Lenovo'nun eski modellerine desteğini sonlandıracak. Bu listede yer alan cihazlar artık WhatsApp'ın yeni güncellemelerini alamayacak.

    Güncelleme desteği almayacak telefonlara yenileri ekleniyor

    WhatsApp desteklemeyen telefon modelleri genellikle artık yazılım güncellemeleri almayan eski model cihazlar arasında yer alıyor. Bu tür cihazlar donanımsal olarak eskidiği için yeni güncellemelerden faydalanamıyor. Bu sebeple sadece WhatsApp değil Google'ın kendisi bile bir süre sonra desteğini sonlandırıyor.

    İşte 1 Eylül'den itibaren WhatsApp’ın desteklemeyeceği marka ve modeller:

    • Samsung Galaxy Core
    • Samsung Galaxy Trend Lite
    • Samsung Galaxy Ace 2
    • Samsung Galaxy S3 mini
    • Samsung Galaxy Trend II
    • Samsung Galaxy Xcover 2
    • Huawei Ascend Mate
    • Huawei Ascend G740
    • Huawei Ascend D2
    • LG Optimus L3 II Dual
    • LG Optimus L5 II
    • LG Optimus F5
    • LG Optimus L3 II
    • LG Optimus L7II
    • LG Optimus L5 Dual
    • LG Optimus L7 Dual
    • LG Optimus F3
    • LG Optimus F3Q
    • LG Optimus L2 II
    • LG Optimus L4 II
    • LG Optimus F6
    • LG Enact
    • LG Lucid 2
    • LG Optimus F7
    • Lenovo A820
    • Sony Xperia M
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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