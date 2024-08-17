Instagram'da yenilik: Dikey profil ızgaraları test ediliyor

Instagram yüklemelerinin büyük çoğunluğu dikey içerik barındırıyor
Instagram sorumlusu Adam Mosseri, yeni test hakkında Instagram'a yüklenen içeriklerin büyük çoğunluğunun dikey olduğunu ve bir fotoğrafta 4x3 veya bir videoda 9x16 olarak kareye kırpmanın acımasızca olduğunu ifade etti.
Mosseri, karelerin Instagram'a yalnızca kare fotoğraflar yükleyebildiğiniz eski günlere ait olduğunu ve Instagram'ın 2015'te kaldırdığı bir sınırlama olduğunu belirtiyor. Mosseri ayrıca bu profil değişikliğinin her şeyin uyumlu olduğundan emin olmak ve düzenlemek için çok zaman harcayan kişiler için can sıkıcı olabileceğini söyledi.
Instagram sözcüsü Christine Pai yaptığı açıklamada, "Az sayıda kişiyle dikey bir profil ızgarası test ediyoruz. Bu sınırlı bir test ve daha fazla bir şey yayınlamadan önce topluluktan gelen geri bildirimleri dinleyeceğiz" dedi. Yine de profil ızgaranızı kareler etrafında dikkatlice planladıysanız bir gün bu karelerin dikdörtgenlere dönüşebileceği gerçeğine hazırlıklı olmak isteyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.