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    Anlık Bildirim

    Instagram'da yenilik: Dikey profil ızgaraları test ediliyor

    Instagram sorumlusu Adam Mosseri, profil sayfalarında büyük bir değişikliği test ettiklerini çünkü Instagram yüklemelerinin büyük çoğunluğunun dikey içerik barındırdığını ifade etti.
    Instagram'da yenilik: Dikey profil ızgaraları test ediliyor Tam Boyutta Gör
    Instagram profil sayfalarında büyük bir değişikliği test ediyor. Yeni değişiklikle profil ızgarasındaki kareler dikey dikdörtgenler haline getiriliyor. Bazı kullanıcılar içeriklerin artık kareler şeklinde değil dikey olarak gelişen dikdörtgenler olduğunu bildirmeye başladı.

    Instagram yüklemelerinin büyük çoğunluğu dikey içerik barındırıyor

    Instagram sorumlusu Adam Mosseri, yeni test hakkında Instagram'a yüklenen içeriklerin büyük çoğunluğunun dikey olduğunu ve bir fotoğrafta 4x3 veya bir videoda 9x16 olarak kareye kırpmanın acımasızca olduğunu ifade etti.

    Mosseri, karelerin Instagram'a yalnızca kare fotoğraflar yükleyebildiğiniz eski günlere ait olduğunu ve Instagram'ın 2015'te kaldırdığı bir sınırlama olduğunu belirtiyor. Mosseri ayrıca bu profil değişikliğinin her şeyin uyumlu olduğundan emin olmak ve düzenlemek için çok zaman harcayan kişiler için can sıkıcı olabileceğini söyledi.

    Instagram sözcüsü Christine Pai yaptığı açıklamada, "Az sayıda kişiyle dikey bir profil ızgarası test ediyoruz. Bu sınırlı bir test ve daha fazla bir şey yayınlamadan önce topluluktan gelen geri bildirimleri dinleyeceğiz" dedi. Yine de profil ızgaranızı kareler etrafında dikkatlice planladıysanız bir gün bu karelerin dikdörtgenlere dönüşebileceği gerçeğine hazırlıklı olmak isteyebilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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