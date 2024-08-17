Tam Boyutta Gör Instagram profil sayfalarında büyük bir değişikliği test ediyor. Yeni değişiklikle profil ızgarasındaki kareler dikey dikdörtgenler haline getiriliyor. Bazı kullanıcılar içeriklerin artık kareler şeklinde değil dikey olarak gelişen dikdörtgenler olduğunu bildirmeye başladı.

Instagram yüklemelerinin büyük çoğunluğu dikey içerik barındırıyor

Instagram sorumlusu Adam Mosseri, yeni test hakkında Instagram'a yüklenen içeriklerin büyük çoğunluğunun dikey olduğunu ve bir fotoğrafta 4x3 veya bir videoda 9x16 olarak kareye kırpmanın acımasızca olduğunu ifade etti.

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Mosseri, karelerin Instagram'a yalnızca kare fotoğraflar yükleyebildiğiniz eski günlere ait olduğunu ve Instagram'ın 2015'te kaldırdığı bir sınırlama olduğunu belirtiyor. Mosseri ayrıca bu profil değişikliğinin her şeyin uyumlu olduğundan emin olmak ve düzenlemek için çok zaman harcayan kişiler için can sıkıcı olabileceğini söyledi.

Instagram sözcüsü Christine Pai yaptığı açıklamada, "Az sayıda kişiyle dikey bir profil ızgarası test ediyoruz. Bu sınırlı bir test ve daha fazla bir şey yayınlamadan önce topluluktan gelen geri bildirimleri dinleyeceğiz" dedi. Yine de profil ızgaranızı kareler etrafında dikkatlice planladıysanız bir gün bu karelerin dikdörtgenlere dönüşebileceği gerçeğine hazırlıklı olmak isteyebilirsiniz.

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Instagram'da yenilik: Dikey profil ızgaraları test ediliyor