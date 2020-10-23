WhatsApp, doğrudan uygulama üzerinden alışveriş yapmaya olanak tanıyor

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WhatsApp, genel kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bir dizi yeni özellik ekliyor. WhatsApp Business, kullanıcıların doğrudan sohbet penceresinden ürün ve hizmet satın almasına izin veren bir özellik ekliyor.

Yeni özelliğin bir parçası olarak, tüm WhatsApp işletme hesabı kullanıcıları, sohbet penceresinden müşterilerine ürün kataloglarını doğrudan sağlayabilecekler.

WhatsApp'a bir alışveriş düğmesi eklenecek. Alışveriş düğmesi, kullanıcıların bir sepete ürün eklemesine ve WhatsApp sohbetinden ödeme yapmasına izin veriyor. Facebook'a göre bu yeni özellik, pandemiden ağır etkilenen küçük işletmelere yardım etmeyi amaçlıyor.

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WhatsApp üzerinden alışveriş

WhatsApp, yeni özelliği çalışırken gösteren bir tanıtım videosu da yayınladı. Video, işlemlerin nasıl ilerlediğini gösteriyor. Videoda bir kullanıcı işletmeye mesaj atarak kataloglarının olup olmadığını soruyor ve işletme, kullanıcı için uygun bir katalog gönderiyor. Kullanıcı bu katalogdan beğendiği ürünü seçerek sepete eklliyor ve uygulama üzerinden ödeme gerçekleştiriyor.

Şirket, işlemleri gerçekleştirmek için Facebook Pay'i kullanacak. Özellik, bu yılın başlarında Brezilya'da test ediliyordu. Daha sonra ülkenin Merkez Bankası ile ilgili sorunlar nedeniyle test durduruldu ancak Facebook, bu özelliği yakın zamanda yaygın kullanıma geçirmek istediklerini belirtti.

WhatsApp'ın doğrudan uygulama üzerinden alışveriş yapma özelliği şu an için geliştirme aşamasında ancak şirket bu özelliğin yakın bir zamanda uygulamaya entegre edileceğini söylüyor.

https://www.engadget.com/facebook-whatsapp-shopping-185948786.html

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