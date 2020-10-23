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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp, doğrudan uygulama üzerinden alışveriş yapmaya olanak tanıyor

    WhatsApp, kullanıcıların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını sağlayacak yeni bir özelliğin yakında uygulamaya entegre edileceğini duyurdu.
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    Mobil Uygulamalar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp, doğrudan uygulama üzerinden alışveriş yapmaya olanak tanıyor
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    WhatsApp, genel kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bir dizi yeni özellik ekliyor. WhatsApp Business, kullanıcıların doğrudan sohbet penceresinden ürün ve hizmet satın almasına izin veren bir özellik ekliyor.

    Yeni özelliğin bir parçası olarak, tüm WhatsApp işletme hesabı kullanıcıları, sohbet penceresinden müşterilerine ürün kataloglarını doğrudan sağlayabilecekler.

    WhatsApp'a bir alışveriş düğmesi eklenecek. Alışveriş düğmesi, kullanıcıların bir sepete ürün eklemesine ve WhatsApp sohbetinden ödeme yapmasına izin veriyor. Facebook'a göre bu yeni özellik, pandemiden ağır etkilenen küçük işletmelere yardım etmeyi amaçlıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Foursquare, bulunduğunuz yerle alakalı kulağınıza bilgi 'fısıldayan' bir uygulamayı test ediyor"

    WhatsApp üzerinden alışveriş

    WhatsApp, yeni özelliği çalışırken gösteren bir tanıtım videosu da yayınladı. Video, işlemlerin nasıl ilerlediğini gösteriyor. Videoda bir kullanıcı işletmeye mesaj atarak kataloglarının olup olmadığını soruyor ve işletme, kullanıcı için uygun bir katalog gönderiyor. Kullanıcı bu katalogdan beğendiği ürünü seçerek sepete eklliyor ve uygulama üzerinden ödeme gerçekleştiriyor.  

    WhatsApp, doğrudan uygulama üzerinden alışveriş yapmaya olanak tanıyor

    Şirket, işlemleri gerçekleştirmek için Facebook Pay'i kullanacak. Özellik, bu yılın başlarında Brezilya'da test ediliyordu. Daha sonra ülkenin Merkez Bankası ile ilgili sorunlar nedeniyle test durduruldu ancak Facebook, bu özelliği yakın zamanda yaygın kullanıma geçirmek istediklerini belirtti.

    WhatsApp'ın doğrudan uygulama üzerinden alışveriş yapma özelliği şu an için geliştirme aşamasında ancak şirket bu özelliğin yakın bir zamanda uygulamaya entegre edileceğini söylüyor.



    https://www.engadget.com/facebook-whatsapp-shopping-185948786.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    guneyk

    xd

    17 saat önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    1 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    1 gün önce
    hareketliperde

    v

    1 gün önce
    Steelo

    noluyo

    1 gün önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    2 gün önce
    danlabilic

    .

    2 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    1 ay önce
    Jeolog.

    test

    1 ay önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Whippoorwill 11 sa.
    Whatsapp'in de moku çıktı.
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    damn2u (Sercan ) 12 sa.
    Keşke bunun yerine WeChat popüler olsa. Whatsapp'dan gönderilen foto/videoların kalitesi düşürülmesinden hiç hoşlanmıyorum.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 18 sa.
    Apple Bunu da Engellesin Lütfen. Facebook - Apple Kavgası İzleyelim Biraz
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