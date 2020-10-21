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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Foursquare, bulunduğunuz yerle alakalı kulağınıza bilgi 'fısıldayan' bir uygulamayı test ediyor

    Foursquare, yeni bir ses asistanını test ediyor. Yeni asistan, o an geçtiğiniz yerdeki mekanlar, sokak sanatları veya bir kişi hakkında kulaklığınız aracılığıyla bilgiler sunacak.
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    Mobil Uygulamalar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Foursquare, bulunduğunuz yerle alakalı kulağınıza bilgi 'fısıldayan' bir uygulamayı test ediyor

    Foursquare, AirPods için Marsbot adlı, bulunduğunuz yere bağlı olarak kulaklığınız aracılığıyla etrafınızdaki mekanlara dair küçük parçalar çalacak ve başkalarının duyması için kendi sesinizi kaydetmenize izin verecek yalnızca sesli bir sanal asistan platformunu test ediyor.

    Buradaki amaç, nerede olursanız olun bir sesli rehber eklemek. Bir restoranın önünde yürürken, Marsbot'un  sanki bir şef tarafından tarif edildiği gibi günlük spesiyal tavsiye ettiğini veya bir yere gittiğinizde sizden önce orada kaydedilen bir tebrik mesajını duyabilirsiniz.

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    Doğru noktadan geçerken otomatik çalışır

    AirPods için Marsbot, bir tür görünmez tur rehberi görevi görür, yalnızca belirli konumlara yürüdüğünüzde borular oluşturur. Kulaklıklarınızı taktığınızda ve uygulama arka planda çalıştığında, Marsbot bir işletme, yerel sanat eseri veya platforma yerleştirilen herhangi bir şey hakkında bilgi paylaşır.

    Doğru noktaya adım attığınızda, uygulama o konuma bağlı bazı sesleri paylaşacak. Marsbot'un yapay sesiyle veya oradan geçen ve diğer kullanıcıların dinlemesi için not bırakan bir kullanıcı tarafından sesler duyulacak.

    Uygulamayı kullanan kişi yürümenin dışında koşarken veya bisiklet sürerken hatta bir aracın içindeyken bile doğru noktadan geçerse uygulama etkinleştirilecek.

    Etiketli noktayı geçtiğinizde, uygulama kulaklıklarda çalan müziğin ses düzeyini düşürür ve herhangi bir kayıt bitene kadar bu durum devam eder ancak uygulama, sesli veya görüntülü telefon görüşmesini kesintiye uğratmaz. Uygulama, kulaklta bir 'fısıltı' şeklinde duyulacak. Foursquare, uygulamanın bir Android sürümünün yakın gelecekte gelmesi için çalışıyor.



    https://www.engadget.com/foursquare-marsbot-for-airpods-place-suggestis-143452206.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    54 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    bende345 3 sa.
    Reklama boğacaklar milleti.

    Ama tarihi yerler için düşününce, iyi olabilir.
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    Crsrnl 8 sa. yeni yorumcu
    Bir kişi bile yorum yapmamış :d üzüldüm adamlara hayatta kalmaya çalışıyorlar
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