Foursquare, bulunduğunuz yerle alakalı kulağınıza bilgi 'fısıldayan' bir uygulamayı test ediyor

Foursquare, AirPods için Marsbot adlı, bulunduğunuz yere bağlı olarak kulaklığınız aracılığıyla etrafınızdaki mekanlara dair küçük parçalar çalacak ve başkalarının duyması için kendi sesinizi kaydetmenize izin verecek yalnızca sesli bir sanal asistan platformunu test ediyor.

Buradaki amaç, nerede olursanız olun bir sesli rehber eklemek. Bir restoranın önünde yürürken, Marsbot'un sanki bir şef tarafından tarif edildiği gibi günlük spesiyal tavsiye ettiğini veya bir yere gittiğinizde sizden önce orada kaydedilen bir tebrik mesajını duyabilirsiniz.

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Doğru noktadan geçerken otomatik çalışır

AirPods için Marsbot, bir tür görünmez tur rehberi görevi görür, yalnızca belirli konumlara yürüdüğünüzde borular oluşturur. Kulaklıklarınızı taktığınızda ve uygulama arka planda çalıştığında, Marsbot bir işletme, yerel sanat eseri veya platforma yerleştirilen herhangi bir şey hakkında bilgi paylaşır.

Doğru noktaya adım attığınızda, uygulama o konuma bağlı bazı sesleri paylaşacak. Marsbot'un yapay sesiyle veya oradan geçen ve diğer kullanıcıların dinlemesi için not bırakan bir kullanıcı tarafından sesler duyulacak.

Uygulamayı kullanan kişi yürümenin dışında koşarken veya bisiklet sürerken hatta bir aracın içindeyken bile doğru noktadan geçerse uygulama etkinleştirilecek.

Etiketli noktayı geçtiğinizde, uygulama kulaklıklarda çalan müziğin ses düzeyini düşürür ve herhangi bir kayıt bitene kadar bu durum devam eder ancak uygulama, sesli veya görüntülü telefon görüşmesini kesintiye uğratmaz. Uygulama, kulaklta bir 'fısıltı' şeklinde duyulacak. Foursquare, uygulamanın bir Android sürümünün yakın gelecekte gelmesi için çalışıyor.

https://www.engadget.com/foursquare-marsbot-for-airpods-place-suggestis-143452206.html

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