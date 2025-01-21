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    Anlık Bildirim

    WhatsApp durum güncellemelerine yakında müzik eklenebilecek

    WhatsApp yakında, kullanıcıların durum güncellemelerine müzik eklemelerine izin verecek. Şu anda beta sürümünde test edilen özellik yakında genel kullanıma sunulacak.
    WhatsApp durum güncellemelerine yakında müzik eklenebilecek Tam Boyutta Gör
    WhatsApp yakında, kullanıcıların durum güncellemelerine müzik eklemelerine izin verecek. İlk olarak 2.24.22.11 beta güncellemesiyle ortaya çıkan özellik artık Google Play Beta Programı'nda bulunan en son WhatsApp Android beta sürümü 2.25.2.5 aracılığıyla daha geniş bir kitleyle test ediliyor.

    WhatsApp durum düzenleyicisine eklenen müzik düğmesiyle kullanıcılar Meta'nın Instagram'da kullanılanla aynı kapsamlı parça kitaplığına erişme imkanına kavuşuyor. Bu entegrasyonla kullanıcılar, favori şarkılarını veya trend olan parçaları durum güncellemelerine ekleyerek daha ilgi çekici hikayeler oluşturabilecek.

    Instagram ile WhatsApp entegrasyonu artıyor

    Kullanıcılar bir şarkı seçtikten sonra fotoğraflar için 15 saniyelik bir klip oluşturabilir veya videonun süresine göre uzunluğu özelleştirebilir. Şarkı ve sanatçı adı başlıkta görüntülenerek, sanatçının Instagram profiline doğrudan WhatsApp üzerinden geçiş yapmak da mümkün hale geliyor. Böylelikle Meta'nın sahibi olduğu platformlar arasında bağlantı kurulmuş oluyor.

    Şu anda özellik belirli beta test kullanıcılarıyla sınırlı olsa da WhatsApp'ın önümüzdeki haftalarda özelliği kademeli olarak herkese açması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 2 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 3 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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