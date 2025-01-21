Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp yakında, kullanıcıların durum güncellemelerine müzik eklemelerine izin verecek. İlk olarak 2.24.22.11 beta güncellemesiyle ortaya çıkan özellik artık Google Play Beta Programı'nda bulunan en son WhatsApp Android beta sürümü 2.25.2.5 aracılığıyla daha geniş bir kitleyle test ediliyor.

WhatsApp durum düzenleyicisine eklenen müzik düğmesiyle kullanıcılar Meta'nın Instagram'da kullanılanla aynı kapsamlı parça kitaplığına erişme imkanına kavuşuyor. Bu entegrasyonla kullanıcılar, favori şarkılarını veya trend olan parçaları durum güncellemelerine ekleyerek daha ilgi çekici hikayeler oluşturabilecek.

Instagram, CapCut'ın yerini alacak Edits uygulamasını duyurdu 1 gün önce eklendi

Instagram ile WhatsApp entegrasyonu artıyor

Kullanıcılar bir şarkı seçtikten sonra fotoğraflar için 15 saniyelik bir klip oluşturabilir veya videonun süresine göre uzunluğu özelleştirebilir. Şarkı ve sanatçı adı başlıkta görüntülenerek, sanatçının Instagram profiline doğrudan WhatsApp üzerinden geçiş yapmak da mümkün hale geliyor. Böylelikle Meta'nın sahibi olduğu platformlar arasında bağlantı kurulmuş oluyor.

Şu anda özellik belirli beta test kullanıcılarıyla sınırlı olsa da WhatsApp'ın önümüzdeki haftalarda özelliği kademeli olarak herkese açması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

WhatsApp durum güncellemelerine yakında müzik eklenebilecek