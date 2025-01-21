WhatsApp durum güncellemelerine yakında müzik eklenebilecek

WhatsApp durum düzenleyicisine eklenen müzik düğmesiyle kullanıcılar Meta'nın Instagram'da kullanılanla aynı kapsamlı parça kitaplığına erişme imkanına kavuşuyor. Bu entegrasyonla kullanıcılar, favori şarkılarını veya trend olan parçaları durum güncellemelerine ekleyerek daha ilgi çekici hikayeler oluşturabilecek.
Instagram ile WhatsApp entegrasyonu artıyor
Kullanıcılar bir şarkı seçtikten sonra fotoğraflar için 15 saniyelik bir klip oluşturabilir veya videonun süresine göre uzunluğu özelleştirebilir. Şarkı ve sanatçı adı başlıkta görüntülenerek, sanatçının Instagram profiline doğrudan WhatsApp üzerinden geçiş yapmak da mümkün hale geliyor. Böylelikle Meta'nın sahibi olduğu platformlar arasında bağlantı kurulmuş oluyor.
Şu anda özellik belirli beta test kullanıcılarıyla sınırlı olsa da WhatsApp'ın önümüzdeki haftalarda özelliği kademeli olarak herkese açması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.