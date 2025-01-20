Instagram, CapCut'ın yerini alacak Edits uygulamasını duyurdu

Instagram Edits neler sunacak?
Instagram Edits, kullanıcıların video oluşturup düzenlemesine, videoları Instagram'da paylaşmasına ve Instagram Reels istatistiklerini takip etmesine olanak tanıyacak. Edits, en fazla 10 dakika ve 1080p çözünürlükte video oluşturulmasına olanak tanıyacak. Platform, ayrıca yapay zeka animasyonu, üretken yapay zeka desteğiyle altyazılar ve metin, ses ve ses efektleri, filtreler ve çıkartmalar gibi katmanlar sunacak.
Instagram Edits uygulaması, Apple App Store’da ücretsiz olarak ön indirmeye açıldı. Mosseri, uygulamanın Şubat ayında kullanıma sunulacağını söylese de App Store sayfasına göre 13 Mart 2025’te kullanılabilecek.
Edits, an Instagram app Instagram, Inc. Photo & Video Ücretsiz 133,4 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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