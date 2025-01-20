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    Instagram, CapCut'ın yerini alacak Edits uygulamasını duyurdu

    ABD'de TikTok ve CapCut'ın yasaklandığı gün Instagram, rakip olacak yeni uygulamasını duyurdu. Instagram Edits, Mart ayında kullanıma sunulacak.                 
    Instagram Edits uygulaması CapCut rakibi Tam Boyutta Gör
    Instagram’ın başındaki isim Adam Mosseri, Pazar günü TikTok'un ABD'de yasal olarak yasaklandığı gün Instagram'ın yakında Edits adlı yeni bir video düzenleme yazılımı sunacağını duyurdu. Mosseri, Instagram Edits'i, ByteDance'e ait mobil video düzenleme programı olan CapCut'ın da ABD'de TikTok ile birlikte yasaklandığı gün duyurdu.

    Instagram Edits neler sunacak?

    Instagram Edits, kullanıcıların video oluşturup düzenlemesine, videoları Instagram'da paylaşmasına ve Instagram Reels istatistiklerini takip etmesine olanak tanıyacak. Edits, en fazla 10 dakika ve 1080p çözünürlükte video oluşturulmasına olanak tanıyacak. Platform, ayrıca yapay zeka animasyonu, üretken yapay zeka desteğiyle altyazılar ve metin, ses ve ses efektleri, filtreler ve çıkartmalar gibi katmanlar sunacak.

    Instagram Edits uygulaması, Apple App Store’da ücretsiz olarak ön indirmeye açıldı. Mosseri, uygulamanın Şubat ayında kullanıma sunulacağını söylese de App Store sayfasına göre 13 Mart 2025’te kullanılabilecek.

    Edits, an Instagram app Edits, an Instagram app Edits, an Instagram app Edits, an Instagram app Instagram, Inc. Photo & Video Ücretsiz 133,4 MB

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 2 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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