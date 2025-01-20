2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Instagram’ın başındaki isim Adam Mosseri, Pazar günü TikTok'un ABD'de yasal olarak yasaklandığı gün Instagram'ın yakında Edits adlı yeni bir video düzenleme yazılımı sunacağını duyurdu. Mosseri, Instagram Edits'i, ByteDance'e ait mobil video düzenleme programı olan CapCut'ın da ABD'de TikTok ile birlikte yasaklandığı gün duyurdu.

Instagram Reels video süre sınırı iki katına çıkarıldı! 1 gün önce eklendi

Instagram Edits neler sunacak?

Instagram Edits, kullanıcıların video oluşturup düzenlemesine, videoları Instagram'da paylaşmasına ve Instagram Reels istatistiklerini takip etmesine olanak tanıyacak. Edits, en fazla 10 dakika ve 1080p çözünürlükte video oluşturulmasına olanak tanıyacak. Platform, ayrıca yapay zeka animasyonu, üretken yapay zeka desteğiyle altyazılar ve metin, ses ve ses efektleri, filtreler ve çıkartmalar gibi katmanlar sunacak.

Instagram Edits uygulaması, Apple App Store’da ücretsiz olarak ön indirmeye açıldı. Mosseri, uygulamanın Şubat ayında kullanıma sunulacağını söylese de App Store sayfasına göre 13 Mart 2025’te kullanılabilecek.

Edits, an Instagram app Instagram, Inc. Photo & Video Ücretsiz 133,4 MB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Instagram, CapCut'ın yerini alacak Edits uygulamasını duyurdu