Eski Apple mühendisi, Apple Car'ın ticari sırlarını çalmakla suçlanıyor

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Eski Apple çalışanı Xiaolang Zhang, Apple tarafından Aralık 2015'te, otonom araçlar için yazılım ve donanım geliştiren Project Titan üzerinde çalışmak üzere işe alınmıştı. 2018 yılında XMotors şirketinde çalışmak için işten ayrılan Zhang, Apple'ın geliştirdiği Project Titan'ın ticari sırlarını çaldığını kabul etti.

Eski Apple mühendisi, Project Titan'ın ticari sırlarını çaldığını kabul etti

Zhang, sensör verilerini analiz etmek için devre kartları tasarlayıp test etti ve kendisine Apple'ın güvenli ve gizli dahili veritabanlarına erişim izni verildi. Nisan 2018'de Zhang, ??XMotors için Apple'dan ayrıldı ve kısa bir süre sonra Apple, Apple Car geliştirme verilerini ve donanımını çaldığını keşfetti.

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Temmuz 2018'de Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu, Zhang'ı ticari sırları çalmakla suçladı ve Zhang, kısa bir süre sonra ülkeyi terk etmeye çalışmaktan tutuklandı. Zhang, bu hafta ABD hükümetiyle imzalanan bir savunma pazarlığı yaptı ve Apple'ın geliştirdiği Project Titan'ın ticari sırlarını çaldığını kabul etti.

10 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra Zhang, 250.000 dolara kadar para cezası ödemek zorunda kalabilir. Mahkemenin 14 Kasım'da gerçekleşmesi planlanıyor.

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Eski Apple çalışanı Apple Car'ın sırlarını çalmakla suçlanıyor