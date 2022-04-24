WhatsApp'tan yeni özellik: Grup telefon görüşmelerinde katılımcı sayısı 32'ye çıkıyor

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Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gün geçtikçe kendini geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde son görülmenin belirli kişilere kapatılması veya topluluklar gibi yeni özellikleri duyuran WhatsApp bu sefer önceden 8 kişiyle sınırlı olan grup telefon görüşmesini yeni yayınladığı güncelleme ile 32 kişiye çıkardı.

WhatsApp, Son Görülme için yeni bir seçenek getiriyor 1 hf. önce eklendi

WhatsApp'a 32 kişiye kadar sesli arama desteği geliyor

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Bilindiği üzere WhatsApp, önceden kullanıcıların aynı anda sekiz kişiyle sesli grup telefon görüşmesi yapmasına olanak sağlamaktaydı. Ancak bu sayıyı yetersiz bulan kullanıcıları için WhatsApp, şimdilerde dört katlık bir artışla 32 katılımcıya kadar olanak sağlayacak yeni bir güncelleme yayınladı. Bu özelliğe erişmek için kullanıcıların cihazlarında WhatsApp'ın en son sürümüne, yani iPhone'da v22.8.80 ve Android'de v2.22.9.73 sürümüne sahip olmaları gerekmekte.

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WhatsApp grup telefon görüşmelerinde kişi sayısı 32'ye çıkıyor