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    WhatsApp'tan yeni özellik: Grup telefon görüşmelerinde katılımcı sayısı 32'ye çıkıyor

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni yayınladığı güncelleme ile sesli grup aramalarındaki kişi sayısını 4 katlık artışla, 8 kişiden 32 kişiye çıkardı. İşte detaylar:
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    WhatsApp grup telefon görüşmelerinde kişi sayısı 32'ye çıkıyor
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    Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gün geçtikçe kendini geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde son görülmenin belirli kişilere kapatılması veya topluluklar gibi yeni özellikleri duyuran WhatsApp bu sefer önceden 8 kişiyle sınırlı olan grup telefon görüşmesini yeni yayınladığı güncelleme ile 32 kişiye çıkardı.

    WhatsApp'a 32 kişiye kadar sesli arama desteği geliyor

    WhatsApp grup telefon görüşmelerinde kişi sayısı 32'ye çıkıyor
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    Bilindiği üzere WhatsApp, önceden kullanıcıların aynı anda sekiz kişiyle sesli grup telefon görüşmesi yapmasına olanak sağlamaktaydı. Ancak bu sayıyı yetersiz bulan kullanıcıları için WhatsApp, şimdilerde dört katlık bir artışla 32 katılımcıya kadar olanak sağlayacak yeni bir güncelleme yayınladı. Bu özelliğe erişmek için kullanıcıların cihazlarında WhatsApp'ın en son sürümüne, yani iPhone'da v22.8.80 ve Android'de v2.22.9.73 sürümüne sahip olmaları gerekmekte. 

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    marto1 1 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 3 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 3 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 3 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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