WhatsApp, 'Son Görülme' durumunu belirli kişilerden gizlemeyi test ediyor

WhatsApp, yeni özellikleri platforma eklemeye devam ediyor. Son olarak Topluluklar'ı duyuran şirket, yeni bir özelliği test ediyor. Platformun iOS uygulamasının son beta sürümünde kullanıcıların, 'Son Görülme' özelliğini belirli kullanıcılardan gizleyebilme yeteneği görüldü.
Belirli kullanıcılardan gizlenebilecek
WhatsApp'ın iOS uygulamasının 22.9.0.70 beta sürümüyle 'Son Görülme' özelliğini ayarlamak isteyen kullanıcılar 'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Hiç kimse' seçeneklerinin haricinde yeni bir seçenek daha görmeye başladı. Eklenen 'Şunlar Dışında Kişilerim' seçeneği rehberdeki yalnızca belirli kişiler için Son Görülme'yi kapatabilmeyi sağlayacak.
Kullanıcılar, Hiç Kimse seçeneğinde olduğu gibi Son Görülme'nin kapatıldığı kişilerin en son ne zaman platformda aktif olduğunu göremeyecek. Android uygulamasının beta sürümünde de yer alan bu özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman sunulacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler