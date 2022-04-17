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    WhatsApp, 'Son Görülme' durumunu belirli kişilerden gizlemeyi test ediyor

    WhatsApp'ın en son iOS beta sürümünde görülen yeni bir 'Son Görülme' seçeneği, durumu belirli kişiler için gizli hale getirmeye olanak tanıyor.                   
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    WhatsApp, Son Görülme için yeni bir seçenek getiriyor

    WhatsApp, yeni özellikleri platforma eklemeye devam ediyor. Son olarak Topluluklar'ı duyuran şirket, yeni bir özelliği test ediyor. Platformun iOS uygulamasının son beta sürümünde kullanıcıların, 'Son Görülme' özelliğini belirli kullanıcılardan gizleyebilme yeteneği görüldü.

    Belirli kullanıcılardan gizlenebilecek

    WhatsApp'ın iOS uygulamasının 22.9.0.70 beta sürümüyle 'Son Görülme' özelliğini ayarlamak isteyen kullanıcılar 'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Hiç kimse' seçeneklerinin haricinde yeni bir seçenek daha görmeye başladı. Eklenen 'Şunlar Dışında Kişilerim' seçeneği rehberdeki yalnızca belirli kişiler için Son Görülme'yi kapatabilmeyi sağlayacak.

    Kullanıcılar, Hiç Kimse seçeneğinde olduğu gibi Son Görülme'nin kapatıldığı kişilerin en son ne zaman platformda aktif olduğunu göremeyecek. Android uygulamasının beta sürümünde de yer alan bu özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman sunulacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 2 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 3 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 3 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 3 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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