WhatsApp, grupların kullanıcı limitini artırdı

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WhatsApp yeni bir güncelleme ile kullanıcıların karşısına çıktı. Sürekli yeniliklerle uygulamasını güncel tutan WhatsApp, şimdi de gruplar için bir limit artırımı ile karşımıza çıkıyor. WhatsApp gruplarının kullanıcı limitleri artırıldı.

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WhatsApp grupları artık 512 kişilik

WhatsApp, Mayıs ayında yeni bir güncellemenin duyurusunu yapmıştı. Şimdi o güncelleme uygulamaya geldi. Bu yeni güncelleme ile önceden maksimum 256 kişilik olan WhatsApp grupları, artık 512 kişilik. Yani grupların kişi sayısı artık iki katına çıktı.

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Bununla birlikte grup sohbetlerindeki dosya paylaşımı 2GB'a çıkarıldı. Bu sayede gruplarda daha büyük dosyaların paylaşılmasına olanak sağlanacak. Tabi bu yenilikler Telegram'a karşı bir hareket olsa da, WhatsApp'ın grup sayısı hala Telegram'ın gerisinde.

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