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    Realme GT Neo 3T tanıtılmadan önce sızdırıldı

    Realme'nin 7 Haziran'da tanıtacağı yeni akıllı telefonu Realme GT Neo 3T bugün hemen hemen tüm özellikleri ile sızdırıldı. İşte Realme GT Neo 3T'nin ortaya çıkan detayları.
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    Realme GT Neo 3T tanıtılmadan önce sızdırıldı
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    Realme geçtiğimiz hafta 7 Haziran'da Realme GT Neo 3T modeli ile karşımızda olacağını duyurmuştu. Ancak lansmana sadece bir gün kala cihazın özellikleri ortaya çıktı. İşte Realme GT Neo 3T hakkında gelen son bilgiler.

    Realme GT Neo 3T, 80W hızlı şarj desteğine sahip olacak

    Bugün özellikleri ile birlikte karşımıza çıkan Realme GT Neo 3T, görünüşe göre 120Hz yenileme hızına sahip 6,62 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranla geliyor. Bu ekranda FHD+ kalitesinde görüntüler sunacak olan cihaz, %100 DCI-P3 renk gamına ve 1300 nit tepe parlaklığa sahip olacak. Yine ön tarafında 16MP'lik bir selfie kamerası bulunacağı söylenilen GT Neo 3T'nin arka tarafında 64MP'lik bir ana kameradan oluşan üçlü kamera grubu yer alıyor. Diğer kameralar ise 8MP'lik ultra geniş açılı ve 2MP'lik makro kamera olarak şekilleniyor.

    Gücünü Snapdragon 870 yonga setinen alan Realme GT Neo 3T, bu işlemciyi 8GB RAM bellek iel destekliyor. 256GB'a kadar dahili depolama sunan cihaz, 5000mAh'lik bir pili de içerisinde taşıyor. 80W hızlı şarj desteği ile kolayca şarj olan telefon, sarı, gri ve siyah renk seçenekleri ile yarın karşımızda olacak.

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