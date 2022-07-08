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    WhatsApp'ı tek numara ile iki telefonda kullanmaya izin veren özellik betada sunuldu

    WhatsApp, sohbet geçmişini iki cihaz arasında senkronize etmenize izin verecek bir mod üzerinde çalışıyor. Yeni güncellemeyle WhatsApp'ı tek numara ile iki telefonda kullanmak mümkün olacak.
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    whatsapp companion mode

    En yeni WhatsApp özelliklerini herkesten önce test eden WABetaInfo’ya göre, yakında yayınlanacak güncelleme ile hesabınıza başka bir mobil cihaz bağlamanıza izin verecek bir mod (companion mode) eklenecek. Bu, mevcut olan çoklu cihaz modunun geliştirilmiş bir sürümü olacak ve aynı anda hem iş hem de kişisel cihaz kullananlar için harika olacak.

    WhatsApp tamamlayıcı mod

    WABetaInfo, WhatsApp Android uygulaması beta sürümü 2.22.15.13 güncellemesi ile bu özelliğin geldiğini belirtti. Görünüşe göre WhatsApp, sohbet geçmişi tüm bağlı cihazlara aktarıldığı esnada sohbet içinden senkronize işleminin sürdüğüne dair uyarı gösterecek.

    Bu özellik geldiğinde, kullanıcılar WhatsApp’a giriş yaptıkları anda sohbetleri her iki bağlı cihaz arasında eşitlenecek, geçiş esnasında sohbetler ilk telefondan taşınacak ve mevcut hesaptan otomatik olarak çıkış yapılacak.

    Bu özellikle çoklu cihaz modundaki sınırlamalar kalkacak. Şu dan bildiğiniz üzere tek akıllı telefon ve tablet, PC, dizüstü bilgisayarlar dahil üç başka cihazla sınırlısınız.

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