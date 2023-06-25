WhatsApp'ın iOS sürümünde tasarım değişikliğine gidiliyor

iOS için WhatsApp'ta bazı eylem sayfaları yeniden tasarlanacak
Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın, uygulamanın çeşitli bölümleri için yuvarlatılmış köşeler ve kenarlarda küçük kenar boşluklar, sekme çubuğu ve gezinme çubuğu için yarı saydam bir efekt ve bazı işlem menülerini bağlam menülerine dönüştürülen yeni bir stil denediği ortaya çıkmıştı.
Henüz test aşamasında olan yeni arayüzün, mesajları silerken sunulan eylem sayfalarıyla sınırlı olmadığını hatırlatmakta fayda var. Çünkü WhatsApp, bir görüşmeyi sessize alırken, silerken, temizlerken veya dışa aktarırken de yeni işlem sayfalarını sunacak. Ayrıca, medyayı fotoğraflar uygulamasına kaydetme özelliği arasında geçiş yaparken veya sohbet kısayollarını görüntülerken yeniden tasarlanmış bir eylem sayfası bulunacak.
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D