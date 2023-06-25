WhatsApp'ın iOS sürümünde tasarım değişikliğine gidiliyor

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kendini geliştirmek amacıyla yeni özelliklerini beta sürümünde test etmekte. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse WhatsApp, betada iOS sürümü için yeni bir görünüm test ediyor.

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iOS için WhatsApp'ta bazı eylem sayfaları yeniden tasarlanacak

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın, uygulamanın çeşitli bölümleri için yuvarlatılmış köşeler ve kenarlarda küçük kenar boşluklar, sekme çubuğu ve gezinme çubuğu için yarı saydam bir efekt ve bazı işlem menülerini bağlam menülerine dönüştürülen yeni bir stil denediği ortaya çıkmıştı.

Tam Boyutta Gör Bunlarla yetinmeyen WhatsApp'ın, yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi eylem sayfalarını yeniden tasarlandıkları için uygulamanın önceki sürümlerindekilerle karşılaştırıldığında önemli ölçüde farklı görünüyor. Daha önce WhatsApp, belirli olaylar için kullanıcı etkileşimini istemek üzere Apple'ın API'leri tarafından sağlanan eylem sayfalarını kullanıyordu. Uygulamanın en son güncellemesini yükledikten sonra ise bazı beta test kullanıcıları, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan bu yeni eylem sayfalarını deneyebilecek.

Henüz test aşamasında olan yeni arayüzün, mesajları silerken sunulan eylem sayfalarıyla sınırlı olmadığını hatırlatmakta fayda var. Çünkü WhatsApp, bir görüşmeyi sessize alırken, silerken, temizlerken veya dışa aktarırken de yeni işlem sayfalarını sunacak. Ayrıca, medyayı fotoğraflar uygulamasına kaydetme özelliği arasında geçiş yaparken veya sohbet kısayollarını görüntülerken yeniden tasarlanmış bir eylem sayfası bulunacak.

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