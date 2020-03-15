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    WhatsApp'ın kendini imha eden mesaj özelliği ufukta göründü

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kendini imha eden mesaj özelliği, son beta sürümünde ortaya çıktı. Kullanıcıların merakla beklediği özelliğin yakın zamanda uygulamaya eklenmesi bekleniyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Geçtiğimiz günlerde karanlık mod özelliğine kavuşan popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, şimdi de merakla beklenen otomatik silinen mesaj özelliğini uygulamaya dahil etmeye hazırlanıyor. 

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    WhatsApp otomatik silinen mesaj özelliği beta sürümünde ortaya çıktı

    Uygulamanın Android için yayınlanan 2.20.83 ve 2.20.84 beta sürümlerinde ortaya çıkan özel mesajlar için otomatik silinen mesaj özelliği(daha önceki test sürümlerinde grup sohbetleri için de tespit edilimişti), şimdilik test aşamasında. Yakın zamanda herkesin kullanımına sunulması beklenen bu özellikle birlikte,Telegram ve Snapchat'te olduğugibi belli bir süre sonra kendiliğinden silinen mesajlar gönderebilmek mümkün olacak.

    Yeni çıkan test sürümlerinden edinilen bilgilere göre; mesajların ne zaman silineceğiyle ilgili bir saat, bir gün, bir hafta, bir ay veya bir yıl opsiyonları sunulmuş durumda.

    WhatsApp'ın kendini imha eden mesaj özelliği ufukta göründü
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    Mesajın otomatik olarak silinmesi için zamanlayıcıyı ayarladıktan sonra, gönderilen mesajın yanında bir saat simgesi beliriyor. Böylece mesajın ne zaman kaybolacağı takip edilebiliyor. Kendiliğinden silinen mesaj özelliğinin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı ise belirsizliğini koruyor. 



    https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-20-83-and-2-20-84-whats-new/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 4 gün
    Karanlık Mode' u 2 yılda ancak kullanıma sunan WhatsApp bunu 5 yılda falan getirir sanırsam...
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    Faıthful (Oğuzhan ) 4 gün
    Telegram bin kat daha iyi WhatsApp den ama bütün gruplar vs. WhatsApp de olduğu için kullanıyoruz mecbur
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    Emre D (Emre ) 4 gün
    WhatsApp, Telegram'dan bir şeyler öğrensin.
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    Godolphin (Cem Yılmaz) 5 gün
    Whatsapptan dökümü isteyebilirsin silinen mesajları da kayıt altında tutuyorlar.
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    monacomen 5 gün
    Yani birine tehdit, küfür veya şantaj, taciz temalı bir mesaj yollayıp 1 saat sonra silinir yaparsan savcıya nasıl ispatlayacaksın durumunu? SS almak photoshop ile değiştirilebildiği için güvenilir olmayacaktır.
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