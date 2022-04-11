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    Whatsapp’a yeni bir çizim aracı özelliği geliyor

    iOS'un yeni paylaşılan bir beta güncellemesinde Whatsapp'a eklenen yeni bir çizim özelliği ortaya çıktı. Kullanıcı deneyimini arttıracak yeni özellik yakında kullanıma sunulabilir.
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    Whatsapp’ın sıradaki yeni özelliği belli oldu: İşte detaylar
    Tam Boyutta Gör

    Popüler haberleşme uygulaması Whatsapp, kullanıcıların uygulama deneyimini geliştirecek yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor. WaBetaInfo tarafından bildirilenlere göre yalnızca belirli bölgelerde kullanıma sunulan iOS 22.8.0.73 beta sürümünde, uygulamaya eklenen ve görüntüleri düzenlemeye yardımcı olacak yeni bir çizim aracı ortaya çıktı.  

    Mevcut özelliği geliştirecek

    Paylaşılan görsele baktığımızda aracın karalama özelliği için yeni bir bulanıklaştırma aracı ve kalem için üç yeni seçenek eklendiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte Whatsapp’ın mevcut uygulamasında bulunan çizim özelliğine yeni yetenekler kazandırması beklenen yeni güncelleme, kullanıcıların resimler üzerinde karalama yapmasına veya bu resimleri özel notlar ve açıklamalar ile düzenlemelerine olanak tanıyacak.

    Whatsapp’ın iOS sürümünde fark edilen ve henüz test aşamasında olan yeni özelliğin Android sürümüne gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 3 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 4 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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