Whatsapp’a yeni bir çizim aracı özelliği geliyor

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Popüler haberleşme uygulaması Whatsapp, kullanıcıların uygulama deneyimini geliştirecek yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor. WaBetaInfo tarafından bildirilenlere göre yalnızca belirli bölgelerde kullanıma sunulan iOS 22.8.0.73 beta sürümünde, uygulamaya eklenen ve görüntüleri düzenlemeye yardımcı olacak yeni bir çizim aracı ortaya çıktı.

Mevcut özelliği geliştirecek

Paylaşılan görsele baktığımızda aracın karalama özelliği için yeni bir bulanıklaştırma aracı ve kalem için üç yeni seçenek eklendiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte Whatsapp’ın mevcut uygulamasında bulunan çizim özelliğine yeni yetenekler kazandırması beklenen yeni güncelleme, kullanıcıların resimler üzerinde karalama yapmasına veya bu resimleri özel notlar ve açıklamalar ile düzenlemelerine olanak tanıyacak.

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Whatsapp’ın iOS sürümünde fark edilen ve henüz test aşamasında olan yeni özelliğin Android sürümüne gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

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