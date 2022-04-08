WhatsApp'a anket özelliği geliyor: İşte detaylar

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Yakında kullanıcılar grup sohbetlerinde anket oluşturabilecekler. WABetaInfo internet sitesi konuyla ilgli bazı önemli deyalar paylaştı.

WhatsApp yakında 2 GB'a kadar dosya göndermeye izin verecek 1 hf. önce eklendi

WhatsApp geliştiricileri sohbet gruplarında oylama yapılabilmesini mümkün kılmayı planlıyor. Anket sorusu için 12'ye kadar cevap şıkkı eklenebilecek. Yeni özellik iOS uygulamasının 2.22.8.72 numaralı beta sürümünde fark edildi.

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Telegram'da zaten var

Grup sohbetlerinde anket oluşturma özelliğinin tüm WhatsApp kullanıcılarına ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor. Bu arada söz konusu özelliğin WhatsApp'ın ana rakibi Telegram'da zaten mevcut olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

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