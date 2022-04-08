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    WhatsApp'a anket özelliği geliyor: İşte detaylar

    WhatsApp'ın yeni beta sürümünde çok beklenen yeni bir özellik ortaya çıktı. Popüler mesajlaşma uygulaması grup sohbetlerinde anket oluşturulmasına izin verecek.
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    WhatsApp'a anket özelliği geliyor: İşte detaylar
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    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Yakında kullanıcılar grup sohbetlerinde anket oluşturabilecekler. WABetaInfo internet sitesi konuyla ilgli bazı önemli deyalar paylaştı.

    WhatsApp geliştiricileri sohbet gruplarında oylama yapılabilmesini mümkün kılmayı planlıyor. Anket sorusu için 12'ye kadar cevap şıkkı eklenebilecek. Yeni özellik iOS uygulamasının 2.22.8.72 numaralı beta sürümünde fark edildi.

    WhatsApp'a anket özelliği geliyor: İşte detaylar
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    Telegram'da zaten var

    Grup sohbetlerinde anket oluşturma özelliğinin tüm WhatsApp kullanıcılarına ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor. Bu arada söz konusu özelliğin WhatsApp'ın ana rakibi Telegram'da zaten mevcut olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 14 saat önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 1 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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