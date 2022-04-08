WhatsApp'a anket özelliği geliyor: İşte detaylar

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Yakında kullanıcılar grup sohbetlerinde anket oluşturabilecekler. WABetaInfo internet sitesi konuyla ilgli bazı önemli deyalar paylaştı.
WhatsApp geliştiricileri sohbet gruplarında oylama yapılabilmesini mümkün kılmayı planlıyor. Anket sorusu için 12'ye kadar cevap şıkkı eklenebilecek. Yeni özellik iOS uygulamasının 2.22.8.72 numaralı beta sürümünde fark edildi.
Telegram'da zaten var
Grup sohbetlerinde anket oluşturma özelliğinin tüm WhatsApp kullanıcılarına ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor. Bu arada söz konusu özelliğin WhatsApp'ın ana rakibi Telegram'da zaten mevcut olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
23 Kişi Okuyor (7 Üye, 16 Misafir) 4 Masaüstü 19 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1566 kez okundu.
11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, anket ve