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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ın Windows uygulamasına kişi kartı paylaşma özelliği geliyor

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Windows uygulaması kullanıcıları yakında kişi kartları paylaşabilecek. İşte şimdilik test aşamasında olan özelliğin detayları:
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    WhatsApp'ın Windows uygulamasına kişi paylaşma özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Meta'nın sahibi olduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, sohbetlerde anket oluşturma özelliğini kullanıma sunmasından sonra kullanıcıların Windows masaüstü uygulamasındaki bir sohbette kişi kartlarını paylaşmasına izin verecek yeni bir özelliği test ettiği ortaya çıktı.

    WhatsApp, masaüstü uygulamasına yenilikler getirmeye devam ediyor

    Windows beta 2.2247.2.0 güncellemesinde görülen bu yeni özellik üzerinde çalışan WhatsApp'ın Windows masaüstü uygulamasına yeni özellikler getirmeye istekli olduğu görünüyor. WABetaInfo tarafından hazırlanan bir rapora göre, Windows masaüstü istemcisini kullanan WhatsApp kullanıcıları, alıcının kolayca adres defterine eklemesine olanak sağlayan bir kişi kartını sohbet içinde paylaşabilecek. Rapor ayrıca, Paylaş listesindeki yeni Kişiler seçeneğini gösteren özelliğin ekran görüntüsünü de paylaştı.

    WhatsApp'ın Windows uygulamasına kişi paylaşma özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Raporda paylaşılan yukarıdaki ekran görüntüsüne göre Windows masaüstü uygulamasına sahip kullanıcılarının kişi kartı paylaşma seçeneğine tıklamaları gerekecek. Önümüzdeki günlerde daha fazla beta test kullanıcısına sunulması beklenen özellik hakkında bilinenler şimdilik bu kadar olsa da özelliğin yakın zamanda kullanıma sunulması oldukça muhtemel.
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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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