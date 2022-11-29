WhatsApp'ın Windows uygulamasına kişi kartı paylaşma özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Meta'nın sahibi olduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, sohbetlerde anket oluşturma özelliğini kullanıma sunmasından sonra kullanıcıların Windows masaüstü uygulamasındaki bir sohbette kişi kartlarını paylaşmasına izin verecek yeni bir özelliği test ettiği ortaya çıktı.

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Windows beta 2.2247.2.0 güncellemesinde görülen bu yeni özellik üzerinde çalışan WhatsApp'ın Windows masaüstü uygulamasına yeni özellikler getirmeye istekli olduğu görünüyor. WABetaInfo tarafından hazırlanan bir rapora göre, Windows masaüstü istemcisini kullanan WhatsApp kullanıcıları, alıcının kolayca adres defterine eklemesine olanak sağlayan bir kişi kartını sohbet içinde paylaşabilecek. Rapor ayrıca, Paylaş listesindeki yeni Kişiler seçeneğini gösteren özelliğin ekran görüntüsünü de paylaştı.

Tam Boyutta Gör Raporda paylaşılan yukarıdaki ekran görüntüsüne göre Windows masaüstü uygulamasına sahip kullanıcılarının kişi kartı paylaşma seçeneğine tıklamaları gerekecek. Önümüzdeki günlerde daha fazla beta test kullanıcısına sunulması beklenen özellik hakkında bilinenler şimdilik bu kadar olsa da özelliğin yakın zamanda kullanıma sunulması oldukça muhtemel.

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WhatsApp'ın Windows uygulamasına kişi paylaşma özelliği geliyor