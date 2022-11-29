WhatsApp'ın Windows uygulamasına kişi kartı paylaşma özelliği geliyor

WhatsApp, masaüstü uygulamasına yenilikler getirmeye devam ediyor
Windows beta 2.2247.2.0 güncellemesinde görülen bu yeni özellik üzerinde çalışan WhatsApp'ın Windows masaüstü uygulamasına yeni özellikler getirmeye istekli olduğu görünüyor. WABetaInfo tarafından hazırlanan bir rapora göre, Windows masaüstü istemcisini kullanan WhatsApp kullanıcıları, alıcının kolayca adres defterine eklemesine olanak sağlayan bir kişi kartını sohbet içinde paylaşabilecek. Rapor ayrıca, Paylaş listesindeki yeni Kişiler seçeneğini gösteren özelliğin ekran görüntüsünü de paylaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam