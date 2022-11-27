Elon Musk, Twitter'ın şirket toplantılarında kullanılan sunuları paylaştı

Karşınızda Twitter'ın şirket toplantılarında kullanılan sunular:
Elon Musk, Twitter'ın şirket toplantılarında kullanılan sunuları Twitter hesabında paylaştı. Yeni kayıtlara bakıldığında Musk tarafından getirilen değişikliklerden bu yana Twitter, yeni kayıtlar konusunda tüm zamanların en yüksek seviyesine tanık oldu. Şirket günde yaklaşık 2 milyon yeni kayıt olduğunu iddia ediyor. Bu rakamlar yıl bazında ise yaklaşık yüzde 66'lık bir büyümeyi ifade ediyor.
Twitter ayrıca, 8 dolara doğrulanmış rozet dahil olmak üzere birçok özellik sağlayan yeni Twitter Blue abonelik hizmetini de tanıttı. Twitter Blue'nun piyasaya sürülmesinin ardından birkaç kötü niyetli kişi, popüler kişileri ve markaları taklit etmeye çalıştı. Bu da Twitter'ın abonelik hizmeti için yeni alımların duraklamasına sebep oldu.
Twitter'a yakında gelebilecek bir özellik de uzun biçimli tweet'ler. Şu anda uygulama, kullanıcıların bir tweet'te yaklaşık 240 karakterlik bir ileti dizisi oluşturmasına izin veriyor. Şirketin uzun biçimli tweet özelliğini nasıl uygulamayı planladığına dair bir bilgi henüz bulunmasada şirketin tweet'leri 240 karakterle sınırlandırması ve daha uzun tweet'ler için not benzeri bir uygulama biçiminde gönderiyi açan bir pencere açması mümkün olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam