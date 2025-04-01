Vivo X200 Ultra: 4K 120 FPS video ve gelişmiş kamera performansı ile geliyor

- İşte Vivo X200 Ultra'nın beklenen kamera özellikleri:
- Vivo X200 Ultra mı, iPhone 16 Pro Max mi? İşte kamera performans karşılaştırması:
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İşte Vivo X200 Ultra'nın beklenen kamera özellikleri:
Vivo X200 Ultra’nın en büyük yeniliklerinden biri, tüm lenslerinde Optik Görüntü Sabitleme (OIS) desteği sunan üçlü kamera sistemine sahip olması. Bu, sektörde bir ilk olarak kayıtlara geçerken cihaz aynı zamanda tam odaklı 4K 120 fps video kaydı ve 4K 10-bit Log video desteği sunarak profesyonel düzeyde bir sinematografi deneyimi vaat ediyor.
Kamera kurulumuna dair söylentiler ise oldukça iddialı. X200 Ultra’nın, 50 megapiksel Sony LYT-818 ana sensör, 50 megapiksel ultra geniş lens ve 200 megapiksel Samsung HP9 periskop telefoto lens ile geleceği konuşuluyor. Ayrıca gelişmiş fotoğraf işleme için VS1 ön işleme ve V3+ son işleme çipleriyle desteklenmesi de bekleniyor.
Vivo X200 Ultra mı, iPhone 16 Pro Max mi? İşte kamera performans karşılaştırması:
Vivo X200 Ultra, piyasaya sürülmeden önce kamera performansı açısından iPhone 16 Pro Max ile de karşılaştırıldı. Yapılan testler, X200 Ultra’nın özellikle düşük ışıkta çekim kalitesinde ve video sabitleme özelliklerinde güçlü bir performans sergilediğini ortaya koydu. Ayrıca Apple’ın en yeni amiral gemisi ile yapılan kıyaslamada Vivo X200 Ultra’nın detayları daha iyi yakaladığı ve optik görüntü sabitleme konusunda da daha başarılı olduğu gözlemlendi.Kaynakça https://weibo.com/3657968361/Pl5aSyVzR https://www.gizmochina.com/2025/04/01/vivo-x200-ultra-to-support-4k-120fps-video-recording-camera-samples-released/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo