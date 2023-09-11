WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı: Platform sınırlaması kalkıyor!

Çapraz platform mesajlaşma geliyor
WhatsApp Android uygulaması beta 2.23.19.8 sürümünde “üçüncü parti sohbetler” başlığı ortaya çıktı. Başlığa dokunulduğunda henüz hiçbir şey olmuyor ancak bu, Meta’nın AB Dijital Piyasalar Yasasına uyma yolunda platformlar arası mesajlaşmayı getireceğinin bir işareti. WhatsApp’ın bu özelliği sunması için Mart 2024’e kadar zamanı var.
WhatsApp’ta platformlar arası birlikte çalışabilirlik nasıl olacak, WhatsApp kullanıcısı olmayan kişilerle sohbet ekranı nasıl görünecek henüz tam olarak belli değil. Özellik etkinleştirildiğinde, mesajlaşmak için WhatsApp’ı kullanmayan kişiler size WhatsApp’tan mesaj gönderebilecek. Böylece WhatsApp’ı yükleyip hesap oluşturmayla uğraşmadan sizinle iletişime geçebilecek. Bu özelliğin Avrupa dışındaki pazarlara gelip gelmeyeceği bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.