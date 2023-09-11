WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı: Platform sınırlaması kalkıyor!

Tam Boyutta Gör 2024 Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında Apple, Amazon, Google, Microsoft, Meta dahil şirketlerin üçüncü parti mesajlaşma platformlarıyla birlikte çalışılabilirliği etkinleştirmesi gerekiyor. Bu doğrultuda Meta da WhatsApp için çapraz platform mesajlaşma desteğini getirecek. Yeni özellik, son beta sürümde ortaya çıktı.

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Çapraz platform mesajlaşma geliyor

WhatsApp Android uygulaması beta 2.23.19.8 sürümünde “üçüncü parti sohbetler” başlığı ortaya çıktı. Başlığa dokunulduğunda henüz hiçbir şey olmuyor ancak bu, Meta’nın AB Dijital Piyasalar Yasasına uyma yolunda platformlar arası mesajlaşmayı getireceğinin bir işareti. WhatsApp’ın bu özelliği sunması için Mart 2024’e kadar zamanı var.

WhatsApp’ta platformlar arası birlikte çalışabilirlik nasıl olacak, WhatsApp kullanıcısı olmayan kişilerle sohbet ekranı nasıl görünecek henüz tam olarak belli değil. Özellik etkinleştirildiğinde, mesajlaşmak için WhatsApp’ı kullanmayan kişiler size WhatsApp’tan mesaj gönderebilecek. Böylece WhatsApp’ı yükleyip hesap oluşturmayla uğraşmadan sizinle iletişime geçebilecek. Bu özelliğin Avrupa dışındaki pazarlara gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

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WhatsApp'ın yeni özelliği platform sınırlamasını kaldırıyor