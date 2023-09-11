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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı: Platform sınırlaması kalkıyor!

    WhatsApp'a gelecek yeni özellik belli oldu. Yakında diğer platformdaki kişilerle WhatsApp üzerinden mesajlaşmak mümkün olacak.                                   
    whatsapp yeni özelliği çapraz platform mesajlaşma Tam Boyutta Gör
    2024 Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında Apple, Amazon, Google, Microsoft, Meta dahil şirketlerin üçüncü parti mesajlaşma platformlarıyla birlikte çalışılabilirliği etkinleştirmesi gerekiyor. Bu doğrultuda Meta da WhatsApp için çapraz platform mesajlaşma desteğini getirecek. Yeni özellik, son beta sürümde ortaya çıktı.

    Çapraz platform mesajlaşma geliyor

    WhatsApp Android uygulaması beta 2.23.19.8 sürümünde “üçüncü parti sohbetler” başlığı ortaya çıktı. Başlığa dokunulduğunda henüz hiçbir şey olmuyor ancak bu, Meta’nın AB Dijital Piyasalar Yasasına uyma yolunda platformlar arası mesajlaşmayı getireceğinin bir işareti. WhatsApp’ın bu özelliği sunması için Mart 2024’e kadar zamanı var.

    WhatsApp’ta platformlar arası birlikte çalışabilirlik nasıl olacak, WhatsApp kullanıcısı olmayan kişilerle sohbet ekranı nasıl görünecek henüz tam olarak belli değil. Özellik etkinleştirildiğinde, mesajlaşmak için WhatsApp’ı kullanmayan kişiler size WhatsApp’tan mesaj gönderebilecek. Böylece WhatsApp’ı yükleyip hesap oluşturmayla uğraşmadan sizinle iletişime geçebilecek. Bu özelliğin Avrupa dışındaki pazarlara gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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