WhatsApp'a yeni özellik: Kaybolan mesajlar sohbet içerisinde saklanabilecek

Tam Boyutta Gör Meta’nın en önemli ürünleri arasında yer alan WhatsApp, büyük güncellemeler ile desteklenmeye devam ediyor. Firmanın platform için hazırladığı yeni güncelleme, kaybolan mesajların kaydedilmesine izin verecek.

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Karşı taraftan izin almanız gerecek

Geçtiğimiz aylarda şirket içi testlerde denenen yeni özellik, yenilenmiş versiyonu ile önümüzdeki haftalarda küresel olarak kullanıma sunulacak. Bu özellik ile kullanıcılar, karşı taraftan gelen kaybolan mesajları saklayabilecek. Meta, şirket içi denemelerden sonra bu özelliği gizlilik ve güvenlik önlemleri ile güçlendirmiş.

Yenilenmiş özellik ile kaybolan bir mesajı kaydetmek isterseniz, karşı tarafa “Birisi kaybolan mesajınızı saklamak istiyor, buna izin veriyor musunuz?” bildirimi gidecek ve karşı tarafın izin vermesi halinde bu mesajı saklayabileceksiniz, karşı taraf izin vermezse de işleminiz engellenecek ve mesaj, belirlenen süreden sonra kaybolacak. Saklanan mesajlar, sohbet içerisinde “yer imi” ikonu ile görünecek.

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WhatsApp, kaybolan mesajları kaydetmenize izin verecek