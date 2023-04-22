WhatsApp'a yeni özellik: Kaybolan mesajlar sohbet içerisinde saklanabilecek

Karşı taraftan izin almanız gerecek
Geçtiğimiz aylarda şirket içi testlerde denenen yeni özellik, yenilenmiş versiyonu ile önümüzdeki haftalarda küresel olarak kullanıma sunulacak. Bu özellik ile kullanıcılar, karşı taraftan gelen kaybolan mesajları saklayabilecek. Meta, şirket içi denemelerden sonra bu özelliği gizlilik ve güvenlik önlemleri ile güçlendirmiş.
Yenilenmiş özellik ile kaybolan bir mesajı kaydetmek isterseniz, karşı tarafa “Birisi kaybolan mesajınızı saklamak istiyor, buna izin veriyor musunuz?” bildirimi gidecek ve karşı tarafın izin vermesi halinde bu mesajı saklayabileceksiniz, karşı taraf izin vermezse de işleminiz engellenecek ve mesaj, belirlenen süreden sonra kaybolacak. Saklanan mesajlar, sohbet içerisinde “yer imi” ikonu ile görünecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)