Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp'a yeni özellik: Kaybolan mesajlar sohbet içerisinde saklanabilecek

    Telegram ve Discord gibi uygulamaların en büyük rakibi olan WhatsApp, yeni özellikler ile güncellenmeye devam ediyor. Yakında gelecek güncelleme ise kaybolan mesajların saklanmasına izin verecek.
    Oy Ver
    WhatsApp, kaybolan mesajları kaydetmenize izin verecek Tam Boyutta Gör
    Meta’nın en önemli ürünleri arasında yer alan WhatsApp, büyük güncellemeler ile desteklenmeye devam ediyor. Firmanın platform için hazırladığı yeni güncelleme, kaybolan mesajların kaydedilmesine izin verecek.

    Karşı taraftan izin almanız gerecek

    Geçtiğimiz aylarda şirket içi testlerde denenen yeni özellik, yenilenmiş versiyonu ile önümüzdeki haftalarda küresel olarak kullanıma sunulacak. Bu özellik ile kullanıcılar, karşı taraftan gelen kaybolan mesajları saklayabilecek. Meta, şirket içi denemelerden sonra bu özelliği gizlilik ve güvenlik önlemleri ile güçlendirmiş.

    Yenilenmiş özellik ile kaybolan bir mesajı kaydetmek isterseniz, karşı tarafa “Birisi kaybolan mesajınızı saklamak istiyor, buna izin veriyor musunuz?” bildirimi gidecek ve karşı tarafın izin vermesi halinde bu mesajı saklayabileceksiniz, karşı taraf izin vermezse de işleminiz engellenecek ve mesaj, belirlenen süreden sonra kaybolacak. Saklanan mesajlar, sohbet içerisinde “yer imi” ikonu ile görünecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 11 saat önce

    2 gb ram kaldırır mı

    Profil resmi
    haykoatmaca 21 saat önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 2 gün önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 2 gün önce

    [resim] mükemmel

    Profil resmi
    KiLLeR© 4 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    0.75 kablo kaç watt taşır türkler hangi ırk 16 kalibre av tüfekleri yorumları net nasıl hesaplanır trafik cezası tebligat gelmedi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız