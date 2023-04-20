Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT rakibi Google Bard “yalancı, işe yaramaz ve utanç verici”

    Google çalışanları, yazılım devinin ChatGPT’ye rakip olarak geliştirilen Bard hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Çalışanlar Bard yapay zekasının tamamen işe yaramaz olduğunu söylüyor.
    Oy Ver
    Google’ın yapay zekası Bard, “yalancı” ve “işe yaramaz” Tam Boyutta Gör
    Google, üretken yapay zeka yarışına ayak uydurmaya çalışmak için geçtiğimiz az apar topar Bard sohbet robotunu tanıtmıştı. Bard’ın hataları daha tanıtım videosun ortaya çıkmış ve endişeler gündeme gelmişti. Bazı çalışanlar Bard’ın yetersiz olduğunu dahi aktarmıştı. Ancak yeni bir raporda daha fazla Google çalışanı, Bard yapay zekası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    Çalışanlar Bard yapay zekasından memnun değil

    Kasım ayında piyasaya çıkan ChatGPT sonrasında firmalar hızlıca rakip sistemler geliştirmeye veya yatırımlarını büyütmeye çalıştı. Ancak Google, ana işinin tehlikeye gireceğini düşünerek aceleyle ChatGPT rakibi Bard’ı tam olarak hazır olmadan Mart ayında tanıttı. Halen kısıtlı bir test sürecinde olan Bard için söylenenler ise en basit ifadeyle endişe verici. Yeni bir rapora göre, çalışanlar Google'a Bard'ı "patolojik bir yalancı", "utanç verici" ve "işe yaramazdan da kötü" olarak nitelendirerek piyasaya sürmemesini söylediler.

    Google’ın yapay zekası Bard, “yalancı” ve “işe yaramaz” Tam Boyutta Gör

    Bloomberg'in şirket içi belgelere dayandırdığı raporda, bir çalışanın 7.000 kişi tarafından görülen dahili bir mesaj grubuna "Bard işe yaramazdan daha kötü: lütfen piyasaya sürmeyin" yazması ve birçoğunun bu değerlendirmeye katılmasından söz ediliyor. Bir başka çalışan Bard'dan bir uçağın nasıl indirileceğine dair öneriler istediğini, Bard’ın ise düzenli olarak kazaya neden olacak yanıtlar verdiğini söylüyor. Bir diğer örnekte Bard’ın tüplü dalış konusunda "muhtemelen ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanacak" dediği aktarılıyor.

    Google, Microsoft'un hızına yetişemiyor

    Bloomberg'in kaynakları, Google'ın rakiplerine yetişmek için düşük kaliteli bilgiler sunduğunu ve etik değerlere daha az öncelik verdiğini söylüyor. Yeni ürünlerin güvenlik ve etik sonuçlarından sorumlu personele, geliştirilmekte olan üretken yapay zeka araçlarından uzak durmalarının söylendiği iddia ediliyor. Google, üretken yapay zeka hedeflerinde Microsoft'un açıkça gerisinde kalıyor. Yapay zeka özelliklerinin Bing'e entegrasyonu, tarayıcının tarihinde ilk kez günlük 100 milyon aktif kullanıcıyı geçmesini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda Samsung'un cihazlarının varsayılan arama motoru olarak Google'dan Bing'e geçmeyi düşünmesine neden oldu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    F
    Faydalıİnsan 50 dakika önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 10 saat önce

    [resim] mükemmel

    M
    Mehmet Akif 007 14 saat önce

    www.chatgpt4.com.tr

    M
    Mehmet Akif 007 14 saat önce

    www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI

    Profil resmi
    KiLLeR© 2 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    galax ekran kartı alınır mı egea otomatik şanzıman nasıl ssd yazma hızı düştü xiaomi arka planda çalışan uygulamalar kapanıyor araba camındaki buğu geçmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız