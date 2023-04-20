ChatGPT rakibi Google Bard “yalancı, işe yaramaz ve utanç verici”

Tam Boyutta Gör Google, üretken yapay zeka yarışına ayak uydurmaya çalışmak için geçtiğimiz az apar topar Bard sohbet robotunu tanıtmıştı. Bard’ın hataları daha tanıtım videosun ortaya çıkmış ve endişeler gündeme gelmişti. Bazı çalışanlar Bard’ın yetersiz olduğunu dahi aktarmıştı. Ancak yeni bir raporda daha fazla Google çalışanı, Bard yapay zekası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Çalışanlar Bard yapay zekasından memnun değil

Kasım ayında piyasaya çıkan ChatGPT sonrasında firmalar hızlıca rakip sistemler geliştirmeye veya yatırımlarını büyütmeye çalıştı. Ancak Google, ana işinin tehlikeye gireceğini düşünerek aceleyle ChatGPT rakibi Bard’ı tam olarak hazır olmadan Mart ayında tanıttı. Halen kısıtlı bir test sürecinde olan Bard için söylenenler ise en basit ifadeyle endişe verici. Yeni bir rapora göre, çalışanlar Google'a Bard'ı "patolojik bir yalancı", "utanç verici" ve "işe yaramazdan da kötü" olarak nitelendirerek piyasaya sürmemesini söylediler.

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Bloomberg'in şirket içi belgelere dayandırdığı raporda, bir çalışanın 7.000 kişi tarafından görülen dahili bir mesaj grubuna "Bard işe yaramazdan daha kötü: lütfen piyasaya sürmeyin" yazması ve birçoğunun bu değerlendirmeye katılmasından söz ediliyor. Bir başka çalışan Bard'dan bir uçağın nasıl indirileceğine dair öneriler istediğini, Bard’ın ise düzenli olarak kazaya neden olacak yanıtlar verdiğini söylüyor. Bir diğer örnekte Bard’ın tüplü dalış konusunda "muhtemelen ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanacak" dediği aktarılıyor.

Google, Microsoft'un hızına yetişemiyor

Bloomberg'in kaynakları, Google'ın rakiplerine yetişmek için düşük kaliteli bilgiler sunduğunu ve etik değerlere daha az öncelik verdiğini söylüyor. Yeni ürünlerin güvenlik ve etik sonuçlarından sorumlu personele, geliştirilmekte olan üretken yapay zeka araçlarından uzak durmalarının söylendiği iddia ediliyor. Google, üretken yapay zeka hedeflerinde Microsoft'un açıkça gerisinde kalıyor. Yapay zeka özelliklerinin Bing'e entegrasyonu, tarayıcının tarihinde ilk kez günlük 100 milyon aktif kullanıcıyı geçmesini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda Samsung'un cihazlarının varsayılan arama motoru olarak Google'dan Bing'e geçmeyi düşünmesine neden oldu.

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