Gmail'in emojilerle tepki verme özelliğinden yeni kareler paylaşıldı

- İşte Gmail'e gelecek olan e-postalara emoji ile tepki verme özelliğinin ilk uygulamalı videosu:
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İşte Gmail'e gelecek olan e-postalara emoji ile tepki verme özelliğinin ilk uygulamalı videosu:
Henüz geniş çapta kullanıma sunulmayan özelliğin aktif olması ile birlikte e-postalarda yanıt düğmesinin yanında yeni bir emoji tepki düğmesi bulunacak. Varsayılan olarak ise kalp, parti ve gülen yüz gibi birkaç emoji bulunacak. Ancak tepki verirken bu emojiler dışında başka emojilerde seçebileceksiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.