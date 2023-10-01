Gmail'in emojilerle tepki verme özelliğinden yeni kareler paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Google'ın, Gmail uygulamasını biraz daha mesajlaşma uygulaması gibi hissettirecek emojilerle tepki verme özelliği geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda ise ilk kez bu özelliğin detaylı bir videosu paylaşıldı.

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İşte Gmail'e gelecek olan e-postalara emoji ile tepki verme özelliğinin ilk uygulamalı videosu:

Henüz geniş çapta kullanıma sunulmayan özelliğin aktif olması ile birlikte e-postalarda yanıt düğmesinin yanında yeni bir emoji tepki düğmesi bulunacak. Varsayılan olarak ise kalp, parti ve gülen yüz gibi birkaç emoji bulunacak. Ancak tepki verirken bu emojiler dışında başka emojilerde seçebileceksiniz.

Tam Boyutta Gör Şimdilik 50 emoji ile sınırlandırılan bu özelliğe sahip biri emoji ile tepki verdiğinde eğer karşı taraftaki kullanıcıya bu özellik henüz gelmediyse Gmail, yanıtınızı o emojinin geniş bir tasvirini içeren ayrı bir e-posta olarak gösterecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.