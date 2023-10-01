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    Anlık Bildirim

    Gmail'in emojilerle tepki verme özelliğinden yeni kareler paylaşıldı

    Popüler e-posta hizmeti Gmail'e yakında gelecek olan e-postalara emojilerle tepki verme özelliğinden ilk kareler paylaşıldı. İşte özelliğin nasıl çalıştığını gösteren o video:
    İşte Gmail'in emojilerle tepki verme özelliğinden yeni görseller: Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Google'ın, Gmail uygulamasını biraz daha mesajlaşma uygulaması gibi hissettirecek emojilerle tepki verme özelliği geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda ise ilk kez bu özelliğin detaylı bir videosu paylaşıldı.

    İşte Gmail'e gelecek olan e-postalara emoji ile tepki verme özelliğinin ilk uygulamalı videosu:

    Henüz geniş çapta kullanıma sunulmayan özelliğin aktif olması ile birlikte e-postalarda yanıt düğmesinin yanında yeni bir emoji tepki düğmesi bulunacak. Varsayılan olarak ise kalp, parti ve gülen yüz gibi birkaç emoji bulunacak. Ancak tepki verirken bu emojiler dışında başka emojilerde seçebileceksiniz.

    İşte Gmail'in emojilerle tepki verme özelliğinden yeni görseller: Tam Boyutta Gör
    Şimdilik 50 emoji ile sınırlandırılan bu özelliğe sahip biri emoji ile tepki verdiğinde eğer karşı taraftaki kullanıcıya bu özellik henüz gelmediyse Gmail, yanıtınızı o emojinin geniş bir tasvirini içeren ayrı bir e-posta olarak gösterecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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