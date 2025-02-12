WhatsApp profilinize sosyal medya hesaplarınızı ekleyebileceksiniz

Yeni özelliğe doğrudan WhatsApp profil ayarlarından erişilebilecek ve kullanıcıların Instagram gibi platformlara link eklemesine olanak tanıyacak. Beta sürümünde yalnızca Instagram bağlantıları eklenebiliyor. Facebook ve Threads gibi diğer platformların dahil edilmesi bekleniyor ancak X, LinkedIn ve diğer Meta’nın olmayan sosyal medya hesapları da eklenebilecek mi belli değil.
Sosyal medya bağlantısı eklendiğinde, kullanıcının profilinde ad, telefon numarası ve Hakkında bölümünün yanında görünecek. Özellik isteğe bağlı olacak; sosyal medya bağlantılarını görüntülemek istemeyen kullanıcılar hiçbir bağlantı eklememeyi seçebilecek.
WhatsApp, işletme hesaplarının sosyal medya profillerine link vermesine izin veriyor ancak bunun için bir kimlik doğrulama süreci gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.
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