WhatsApp gruplarda oylama özelliği sunacak

Sosyal medya platformlarında son dönemde hızlı oylama özelliği oldukça fazla kullanılıyor. Ağırlıklı olarak Twitter ve Telegram’da bir konu için hızlı bir şekilde oylama oluşturarak kullanıcıları etkileşime davet etmek mümkün. WhatsApp da yakında bu özelliği kullanıma sunacak.

WhatsApp oylama özelliği geliyor

WhatsApp v2.22.6.70 beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellik kullanıcıların grup sohbetlerinde oylama yapabilmesine imkân tanıyacak. Grup üyeleri bu anketlere katılarak konu hakkında fikirlerini beyan edebilecekler. Böylece rakip platformlardaki önemli bir özelliğe cevap verilmiş olacak.

iPad için WhatsApp gerçek olabilir 1 ay önce eklendi

Şu anda iOS betasında mevcut olan özellik muhtemelen ilk olarak iOS uygulaması ile sunulacak. Henüz oylama sorularının ve seçeneklerin nasıl hazırlanacağı konusunda bir netlik yok zira özellik tüm beta kullanıcılarına ulaşmış değil. Bununla birlikte katılımcıların birden fazla seçim yapabileceği alternatif bir yapının daha olacağı ifade ediliyor. Yani hem oylama hem anket tarzında bir özellik olacak gibi görünüyor.

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