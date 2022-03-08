WhatsApp gruplarda oylama özelliği sunacak

Sosyal medya platformlarında son dönemde hızlı oylama özelliği oldukça fazla kullanılıyor. Ağırlıklı olarak Twitter ve Telegram’da bir konu için hızlı bir şekilde oylama oluşturarak kullanıcıları etkileşime davet etmek mümkün. WhatsApp da yakında bu özelliği kullanıma sunacak.
WhatsApp oylama özelliği geliyor
WhatsApp v2.22.6.70 beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellik kullanıcıların grup sohbetlerinde oylama yapabilmesine imkân tanıyacak. Grup üyeleri bu anketlere katılarak konu hakkında fikirlerini beyan edebilecekler. Böylece rakip platformlardaki önemli bir özelliğe cevap verilmiş olacak.
Şu anda iOS betasında mevcut olan özellik muhtemelen ilk olarak iOS uygulaması ile sunulacak. Henüz oylama sorularının ve seçeneklerin nasıl hazırlanacağı konusunda bir netlik yok zira özellik tüm beta kullanıcılarına ulaşmış değil. Bununla birlikte katılımcıların birden fazla seçim yapabileceği alternatif bir yapının daha olacağı ifade ediliyor. Yani hem oylama hem anket tarzında bir özellik olacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..