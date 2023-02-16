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    WhatsApp, sınırları yükseltti: İşte gelen yenilikler

    WhatsApp, özellik listesini sürekli güncelliyor. WhatsApp Android uygulaması için yayınlanan yeni güncelleme, mesajlaşma uygulamasına çok sayıda kullanışlı özellik getiriyor.
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    whatsapp güncellendi işte yenilikler Tam Boyutta Gör
    WhatsApp uygulamasına gelen yeni özellikler ilk Android kullanıcılarına sunuldu. Belge yazısı, daha uzun grup isimleri ve açıklamaları, 100 adede kadar medya paylaşma ve avatarlar dahil olmak üzere birçok yeni özellik şu anda WhatsApp Android sürümde mevcut.

    WhatsApp'a gelen yenilikler

    WhatsApp’ta artık bir belgeyi paylaşırken yazı eklenebilecek. Çok sayıda belge paylaşanlar için güzel bir özellik. Ayrıca artık 2GB büyüklüğünde dosyalar gönderilebiliyor. WhatsApp, ayrıca kullanıcıların daha uzun grup isimleri ve grup açıklamaları eklemesine olanak tanıyor. Burada da sınır 100 karakter.

    WhatsApp, yeni güncellemeyle birlikte aynı anda 100 adede kadar fotoğraf ve video paylaşımına izin veriyor. Öncesinde tek seferde 30 medyadan fazlası gönderilemiyordu. WhatsApp beta kanalında kullanıma sunulan özellik, kararlı kanal üzerinden hızlı bir şekilde kullanıcılara sunuldu. Aynı anda daha fazla medya dosyası gönderebilme, özellikle aynı anda birden fazla fotoğraf ve video göndermek zorunda olan fotoğrafçılar için harika bir özellik.

    WABetaInfo tarafından tespit edilen tüm bu yeni özellikler, WhatsApp 2.23.3.77 sürümde mevcut. En son güncellemeyi, Google Play Store’dan indirebilirsiniz. Yüksek kalitede fotoğraf gönderme ve saklanan mesajlar özelliği kararlı sürümde henüz mevcut değil.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/whatsapp-send-100-images-videos-large-files/ https://wabetainfo.com/whatsapp-brings-new-features-to-improve-the-user-experience-on-whatsapp-for-android/
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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