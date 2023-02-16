WhatsApp, sınırları yükseltti: İşte gelen yenilikler

WhatsApp'a gelen yenilikler
WhatsApp’ta artık bir belgeyi paylaşırken yazı eklenebilecek. Çok sayıda belge paylaşanlar için güzel bir özellik. Ayrıca artık 2GB büyüklüğünde dosyalar gönderilebiliyor. WhatsApp, ayrıca kullanıcıların daha uzun grup isimleri ve grup açıklamaları eklemesine olanak tanıyor. Burada da sınır 100 karakter.
WhatsApp, yeni güncellemeyle birlikte aynı anda 100 adede kadar fotoğraf ve video paylaşımına izin veriyor. Öncesinde tek seferde 30 medyadan fazlası gönderilemiyordu. WhatsApp beta kanalında kullanıma sunulan özellik, kararlı kanal üzerinden hızlı bir şekilde kullanıcılara sunuldu. Aynı anda daha fazla medya dosyası gönderebilme, özellikle aynı anda birden fazla fotoğraf ve video göndermek zorunda olan fotoğrafçılar için harika bir özellik.
WABetaInfo tarafından tespit edilen tüm bu yeni özellikler, WhatsApp 2.23.3.77 sürümde mevcut. En son güncellemeyi, Google Play Store’dan indirebilirsiniz. Yüksek kalitede fotoğraf gönderme ve saklanan mesajlar özelliği kararlı sürümde henüz mevcut değil.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/whatsapp-send-100-images-videos-large-files/ https://wabetainfo.com/whatsapp-brings-new-features-to-improve-the-user-experience-on-whatsapp-for-android/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah