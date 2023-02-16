WhatsApp, sınırları yükseltti: İşte gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör WhatsApp uygulamasına gelen yeni özellikler ilk Android kullanıcılarına sunuldu. Belge yazısı, daha uzun grup isimleri ve açıklamaları, 100 adede kadar medya paylaşma ve avatarlar dahil olmak üzere birçok yeni özellik şu anda WhatsApp Android sürümde mevcut.

WhatsApp sesli mesajları yazıya dönüştürecek özelliği test ediyor 6 gün önce eklendi

WhatsApp'a gelen yenilikler

WhatsApp’ta artık bir belgeyi paylaşırken yazı eklenebilecek. Çok sayıda belge paylaşanlar için güzel bir özellik. Ayrıca artık 2GB büyüklüğünde dosyalar gönderilebiliyor. WhatsApp, ayrıca kullanıcıların daha uzun grup isimleri ve grup açıklamaları eklemesine olanak tanıyor. Burada da sınır 100 karakter.

WhatsApp, yeni güncellemeyle birlikte aynı anda 100 adede kadar fotoğraf ve video paylaşımına izin veriyor. Öncesinde tek seferde 30 medyadan fazlası gönderilemiyordu. WhatsApp beta kanalında kullanıma sunulan özellik, kararlı kanal üzerinden hızlı bir şekilde kullanıcılara sunuldu. Aynı anda daha fazla medya dosyası gönderebilme, özellikle aynı anda birden fazla fotoğraf ve video göndermek zorunda olan fotoğrafçılar için harika bir özellik.

WABetaInfo tarafından tespit edilen tüm bu yeni özellikler, WhatsApp 2.23.3.77 sürümde mevcut. En son güncellemeyi, Google Play Store’dan indirebilirsiniz. Yüksek kalitede fotoğraf gönderme ve saklanan mesajlar özelliği kararlı sürümde henüz mevcut değil.

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