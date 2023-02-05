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    Anlık Bildirim

    WhatsApp sohbetlerine mesaj sabitleme özelliği geliyor

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun zamandır beklenen bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcıların önemli mesajlarını sabitlemesini sağlayan özellik, şimdilik geliştirme aşamasında.
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    WhatsApp sohbetlerine mesaj sabitleme özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı performansını artırmaya yönelik güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Yakın bir zamanda WABetaInfo tarafından WhatsApp'ın beta sürümünde keşfedilen yeni bir özellik sayesinde ise kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özellik gerçek olacak.

    WhatsApp sohbetlerinde mesajlarınızı bulmak daha kolay bir hâle gelecek

    WhatsApp sohbetlerine mesaj sabitleme özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp Beta'nın Android 2.23.3.17 sürümüyle birlikte WhatsApp sohbetine mesaj sabitleme özelliği geliyor. Bu özellik sayesinde bir sohbette önemli mesajları bulmak daha kolay bir hâle gelecek. Yukarıda bulunan ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere bir mesajın sabitlenmesi ve alıcının WhatsApp'ın eski bir sürümünde olması durumunda uygulama, mağazada bulunan en son sürüme yükseltme talebinde bulunmak için sohbete bir mesaj gelecek.
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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