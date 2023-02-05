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    Google, App Store kurallarını çiğniyor: iOS için yeni bir tarayıcı yolda olabilir

    Google'ın Chromium geliştiricilerinin iOS için Apple'ın tarayıcı motoru kısıtlamalarını kıracak deneysel bir web tarayıcısı üzerinde çalışıyor. İşte detaylar:  
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    Google, iOS için yeni bir tarayıcı üzerinde çalışıyor olabilir
    Teknoloji devi Apple, App Store üzerinde uygulama geliştiricilerine koyduğu zorunluluklarla sıklıkla gündeme gelmekte. Ancak yakın zamanda ortaya çıkan bir rapora göre Google, bu kurallardan birini yıkabilir.

    Google, iOS'ta WebKit kullanmadan çalışan arama moturu test ediyor

    Apple'ın ‌App Store‌ kuralları, iOS ve iPadOS'teki tarayıcı uygulamalarının kendi WebKit tarayıcı motorunu kullanması gerektiğini belirtir. Bu, Chrome ve Microsoft Edge gibi tarayıcılar macOS ve Windows'ta Chromium ile oluşturulmuşken, iOS benzerlerinin Apple'ın WebKit'ini kullanmaya zorlandıkları ve Safari'ye benzer şekilde davranmaları gerektiği anlamına gelmekte.

    Ancak The Register tarafından ortaya çıkan yeni bir rapora göre Google'ın Chromium geliştiricileri, App Store kurallarına aykırı olarak Blink arama motorunu, WebKit'i kullanmadan denemekte. Bu konu hakkında açıklama yapan Google, uygulamanın yalnızca iOS'taki performansının belirli yönlerini anlamak amacıyla deneysel bir prototip olduğunu, kullanıcılar tarafından kullanılamayacağını ve Apple'ın politikalarına uymaya devam edeceğini söyledi. 

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    ugah6aiw 4 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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