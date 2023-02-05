Google, App Store kurallarını çiğniyor: iOS için yeni bir tarayıcı yolda olabilir

Google, iOS'ta WebKit kullanmadan çalışan arama moturu test ediyor
Apple'ın App Store kuralları, iOS ve iPadOS'teki tarayıcı uygulamalarının kendi WebKit tarayıcı motorunu kullanması gerektiğini belirtir. Bu, Chrome ve Microsoft Edge gibi tarayıcılar macOS ve Windows'ta Chromium ile oluşturulmuşken, iOS benzerlerinin Apple'ın WebKit'ini kullanmaya zorlandıkları ve Safari'ye benzer şekilde davranmaları gerektiği anlamına gelmekte.
Ancak The Register tarafından ortaya çıkan yeni bir rapora göre Google'ın Chromium geliştiricileri, App Store kurallarına aykırı olarak Blink arama motorunu, WebKit'i kullanmadan denemekte. Bu konu hakkında açıklama yapan Google, uygulamanın yalnızca iOS'taki performansının belirli yönlerini anlamak amacıyla deneysel bir prototip olduğunu, kullanıcılar tarafından kullanılamayacağını ve Apple'ın politikalarına uymaya devam edeceğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?