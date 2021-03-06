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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp'ta Adidas virüsü yayılmaya başladı: Mesajla gelen linke tıklamayın!

    WhatsApp üzerinden yayılan "Adidas Kadınlar günü hediyesi" şeklindeki mesaj hızla yayılmaya başlandı. Virüs bulaşan kişilerin rehberindeki kişilere sahte bir link gönderiliyor.
    06 Mart 2021, 15:15 (Güncellendi, 2 gün)
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    50
    47
    Güvenlik
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    86

    WhatsApp'ta Adidas virüsü yayılmaya başladı: Mesajla gelen linke tıklamayın!
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    WhatsApp üzerinden yayılan hediye virüsü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte yeniden yayılmaya başladı. Türkiye’de pek çok kullanıcıya bu mesaj gönderildi. Bitdefender, gönderilen linke kesinlikte tıklanmaması uyarısında bulundu.

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    Rehberinizdeki kişilerden gönderilen mesajda “Adidas Kadınlar Günü hediyesi! Adidas 1 milyon çift ayakkabı veriyor.” yazıyor ve altta da katılım için bir link bulunuyor. Link, adidas görünümlü .buzz uzantılı bir siteye yönlendiriyor. Katılım için bilgilerinizi doldurmanızı istiyor. Bilgileri doldurduğunuzda dolandırıcılara bilgilerinizi kendi elinizle teslim etmiş oluyorsunuz. Bununla da kalmıyor telefonunuza bir virüs bulaşıyor ve WhatsApp listenizdeki herkese bu virüslü mesaj iletiliyor. Tanıdıklarınız size güvenerek bu linke tıklarsa, onlara da virüs bulaşıyor. Eğer linke tıkladıysanız gönderilen mesajlarınızı kontrol edin. Böyle bir durum varsa linke tıklamamaları için rehberinizdeki kişileri uyarın.

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    adidas'tan açıklama

    Şikayetvar.com'da adidas hakkında konuyla ilgili çok sayıda şikayet bulunuyor. Firma şu açıklamayı yapıyor:

    "Tarafımıza ilettiğiniz bilgilendirme için teşekkür ederiz. Bahsi geçen web sayfası, adidas’a ait olmadığı gibi konunun da adidas Türkiye'nin kampanyasıyla ilgisinin olmadığını, adidas’ın ilgili web sayfası ile ilgili herhangi bir yönetim ve sorumluluğunun bulunmadığını ve hiç bir şekilde dikkate alınmaması gerektiğini önemle bildirmek isteriz. İlgili web sayfasının kapatılması için resmi süreç tarafımızca takip edilmektedir.

    adidas Group Müşteri Hizmetleri"

    Google aramalarında trend oldu

    WhatsApp'ta Adidas virüsü yayılmaya başladı: Mesajla gelen linke tıklamayın!
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    WhatsApp’taki Adidas virüsü yaklaşık bir senedir dolanıyor ancak son günlerde ciddi oranda yayıldı. 5 Mart Cuma gününün Google arama trendlerinde 2. sırada Adidas yer alıyor. Bu aramaların hepsi virüsle ilgili. Adidas'la ilgili aramalar hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkındaki aramaları bile geride bıraktı. 100 binden fazla kişi Adidas'la ilgili sorgular yazdı.

    Google trendlerine baktığımızda “adidas kadınlar günü hediyesi” ve “Adidas kadınlar günü hediyesi gerçek mi?” sorgularının büyük çıkış yakaladığı görülüyor. Neredeyse ülkenin her bölgesinden bu aramalar yapılmış.

    Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, mesajla birlikte gönderilen “adidasshoe(nokta)buzz” linkine kesinlikle tıklanmaması gerektiği uyarısında bulunuyor. Akkoyunlu, kişisel bilgilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı 4 uyarıda bulunuyor.

    1. Bir mesaj içeriğinde resmi logoların olması o mesajın gerçekten o kurumdan geldiği anlamına gelmez.
    2. WhatsApp mesajı sizden yalnızca iletideki linke tıklamayı istese bile tıklamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir oltalama mesajıdır.
    3. Kampanya ve hediye gibi bir mesaj içeriği gördüğünüzde bilgileri, şirketin kendi web sitesine girerek kontrol edin.
    4. Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek mobil bir güvenlik çözümü kullanın.


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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    marsk35 (Marsk KY) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ben tıkladım gırgırına virüs değil salak milletimiz linki paylaşıyor otomatik paylaşma felanda yok ios ta zaten telefona otomatik böyle bir talimat veremezsin adroid nasıl bilmiyorum neyse insanlar kendi paylaşıyor bedava ürün alcam diye sonra sizi ücretli abonelik sayfasına yönlendiriyor sazanlık yapıp onay verirseniz 68 tl paranız çöp oluyor tabi iptal etmezseniz her ay 68 tl kesilir. Herşey kolay parayı sevme sevdamızdan kaynaklı bir şeyin ucunda kolay para var ise orda durum 2 defa düşünün kendinizi akıllı sanıp dolandırılmayın.
    Ben tıkladım gırgırına virüs değil salak milletimiz linki paylaşıyor otomatik paylaşma felanda yok ios ta zaten telefona otomatik böyle bir talimat veremezsin a...
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    Yanıtla +75
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    B bellg (alp tun) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bedava peynir fare kapanında olur.
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    LGR9 (Levent Görgülü) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    bu devirde kim kime bedava ürün verir ki? sorgulamadan her şeye atlarsa insanlar böyle sonuçları olur.
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    Yorumlar (42) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Devlet ne iş yapar? Hala bu link aktif...
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    A Ali Kaya8503 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Casi cas takimi bunlar. Pis dolandiricilar. Adidas in asirlik omru boyunca nerde goruldu hediye verdigi.. 10 tl lik ayakkabi temizleyici spray i bile ucret ile teklif ediyo sifir ayakkabi aldigimiz zaman bi X kurumsal firmadan. Neeee belesi? El Suriyye takimi bile spot dukkan acmis ve 2 urun alinca " sukran hediyyyee" diyo . Ve iyyakena abudu. Saksiyi calistir ey ahali. Kisa devre veya şase varsa tamir olmali. Caz cuuuzzz. Yurdum insanini hortumlamayin.zaten para yok millette.
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    D dijitaldunya1 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlar bu nedir ne oluyor diye bakabilir bu onu enayi ya da aptal yapmaz. İşin kötü tarafı sanırım bütün rehberinize gönderiyormuş doğru mu?
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    fatihgeyikci 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir ayakkabıyo 500 lira veren enayiler bir ayakkabı çekilişine inanan enayilere laf ediyor. Donanım haber enteresan bi yer.
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    O onatcagan 18 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Zamanında bu üç linkle gelmişti

    https://whatsapp-free16.xyz/sp/index.php?v=10261607084495192 (Amazon)

    http://www.adidas-free.club/ (adidas)

    https://whatsapp-free14.xyz/sp/index.php?v=10261606989268605 (Amazon)
    Yanıtla
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    yaki83 (yakup tanriverdi) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Banada geldi direk sikayet ettim engelledim..
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    timucinkalorifer (Emre han) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Buna basan tipler

    1-Android kullanıcısı

    2-55+ yaş.

    3-Düşünemeyen beleşçiler
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    P palamutix 5 sa. ( Mesaj Silindi ) timucinkalorifer
    Güzel espri ama gerçek şu ki telefon cahilleri genelde ipon kullanıyor
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    rabitelli ( emre) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Manitu aşkına, bırakınız yansınlar, bırakınız batsınlar. Linke bak: vesaire.buzz/b*kpüsür... Ulan kurumsal bir firma böyle bir atraksiyona girecek ve .buzz üzerinden link verecek. Yahu bu linke tıklayanlayın aldığı nefes ziyan be

    NN'ooldu, acıttı mı?
    Çok üzüldüm var ya. Tırt bir virüs, virüs bile değil, şööyle biraz can yaksaydı da aklınız başınıza geleydi. Sümkürdüğümün ölücüleri sizi.
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    NaziErBaşı (Cnr T.) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Boşverin ölücü tayfa bi oltaya gelsin.Belki nesilleri tükenir böle böle 😂
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    R Rexslashh 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bana kuzenim yolladı ilk görüşte anladım fake olduğunu güldüm yaşlı teyzeler buna kanar dedim meğer bir sürü insan kanmış dkckksxk 3 tane kutu açıyorsun ayakkabı çıkınca kazanıyorsun ama wp den 20 kişiye paylaşman lazımmış skckdkk akla bak ya
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    42 kişi, toplam 42 yorum yazdı.

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    6 etiket daha adidas virüsü whatsapp adidas kadınlar günü mesajı adidas kadınlar günü hediyesi adidas kadınlar günü kampanyası virüs Internet
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