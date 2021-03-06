WhatsApp'ta Adidas virüsü yayılmaya başladı: Mesajla gelen linke tıklamayın!

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WhatsApp üzerinden yayılan hediye virüsü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte yeniden yayılmaya başladı. Türkiye’de pek çok kullanıcıya bu mesaj gönderildi. Bitdefender, gönderilen linke kesinlikte tıklanmaması uyarısında bulundu.

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Rehberinizdeki kişilerden gönderilen mesajda “Adidas Kadınlar Günü hediyesi! Adidas 1 milyon çift ayakkabı veriyor.” yazıyor ve altta da katılım için bir link bulunuyor. Link, adidas görünümlü .buzz uzantılı bir siteye yönlendiriyor. Katılım için bilgilerinizi doldurmanızı istiyor. Bilgileri doldurduğunuzda dolandırıcılara bilgilerinizi kendi elinizle teslim etmiş oluyorsunuz. Bununla da kalmıyor telefonunuza bir virüs bulaşıyor ve WhatsApp listenizdeki herkese bu virüslü mesaj iletiliyor. Tanıdıklarınız size güvenerek bu linke tıklarsa, onlara da virüs bulaşıyor. Eğer linke tıkladıysanız gönderilen mesajlarınızı kontrol edin. Böyle bir durum varsa linke tıklamamaları için rehberinizdeki kişileri uyarın.

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adidas'tan açıklama

Şikayetvar.com'da adidas hakkında konuyla ilgili çok sayıda şikayet bulunuyor. Firma şu açıklamayı yapıyor:

"Tarafımıza ilettiğiniz bilgilendirme için teşekkür ederiz. Bahsi geçen web sayfası, adidas’a ait olmadığı gibi konunun da adidas Türkiye'nin kampanyasıyla ilgisinin olmadığını, adidas’ın ilgili web sayfası ile ilgili herhangi bir yönetim ve sorumluluğunun bulunmadığını ve hiç bir şekilde dikkate alınmaması gerektiğini önemle bildirmek isteriz. İlgili web sayfasının kapatılması için resmi süreç tarafımızca takip edilmektedir.

adidas Group Müşteri Hizmetleri"

Google aramalarında trend oldu

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WhatsApp’taki Adidas virüsü yaklaşık bir senedir dolanıyor ancak son günlerde ciddi oranda yayıldı. 5 Mart Cuma gününün Google arama trendlerinde 2. sırada Adidas yer alıyor. Bu aramaların hepsi virüsle ilgili. Adidas'la ilgili aramalar hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkındaki aramaları bile geride bıraktı. 100 binden fazla kişi Adidas'la ilgili sorgular yazdı.

Google trendlerine baktığımızda “adidas kadınlar günü hediyesi” ve “Adidas kadınlar günü hediyesi gerçek mi?” sorgularının büyük çıkış yakaladığı görülüyor. Neredeyse ülkenin her bölgesinden bu aramalar yapılmış.

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Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, mesajla birlikte gönderilen “adidasshoe(nokta)buzz” linkine kesinlikle tıklanmaması gerektiği uyarısında bulunuyor. Akkoyunlu, kişisel bilgilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı 4 uyarıda bulunuyor.

Bir mesaj içeriğinde resmi logoların olması o mesajın gerçekten o kurumdan geldiği anlamına gelmez. WhatsApp mesajı sizden yalnızca iletideki linke tıklamayı istese bile tıklamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir oltalama mesajıdır. Kampanya ve hediye gibi bir mesaj içeriği gördüğünüzde bilgileri, şirketin kendi web sitesine girerek kontrol edin. Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek mobil bir güvenlik çözümü kullanın.

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