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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye Uzay Ajansı'nın astronot yerine isim önerisi: Fezagir

    Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türk uzay insanları için kullanılacak olan kelime konusunda önerisini açıkladı.
    05 Mart 2021, 23:59 (2 gün)
    3,9b
    2
    77
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    4

    Türkiye Uzay Ajansı'nın astronot yerine isim önerisi: Fezagir
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    Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) astronot kelimesi yerine planladığı önerisi açıklandı. TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türk uzay insanları için "fezagir" kelimesini düşündüklerini ve bu kelimenin önerisinin planlandığını duyurdu.

    Fezagir kelimesi, Arapça uzay anlamına gelen "feza" ve Farsça "gir" eklerinden oluşuyor. Bu kelimenin daha önce Orta Asya'daki bazı Türk devletlerinde kullanıldığını görmüştük.

    Sputnik'e konuşan Yıldırım,"Benim, Orta Asya’da eskiden kullanılmakta olan bir kelime hoşuma gitmişti: Fezagir. Biraz eski bir kelime ama o da çağrışım olarak ne kadar doğru bulunur bilemiyorum" dedi.

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    Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

    "Bu konuda Türk Dil Kurumu Başkanımız da bizi ziyarete geldi, bir görüşme yaptık. Çünkü bu hassas bir konu, dile bir kelime kazandırmak kolay bir iş değil. Millet tarafından kabul edilip kullanılması lazım. Kullanılmayan, lügatte kalan bir kelimenin pek faydası olmuyor. Binlerce teklif geldi. Açıkçası çok tatmin eden bir şeyi şu ana kadar göremedim. Ama çıkacağını düşünüyorum. Ali Kuşçu, Fatih, Alparslan gibi özel isim olmamalı. Çünkü kozmonot veya astronot kelimesi birçok ülkenin uzay insanları için kullanılan bir cins isimdir. Türk kelimesinin geçmesini de bu manada uygun görmüyorum çünkü Amerika, Rusya gibi diğer ülkelerin göndereceği uzay insanları için de bu kelimeyi kullanacağız. Benim, Orta Asya’da eskiden kullanılmakta olan bir kelime hoşuma gitmişti: Fezagir. Biraz eski bir kelime ama o da çağrışım olarak ne kadar doğru bulunur bilemiyorum."

    Türkiye Uzay Ajansı'nın astronot yerine isim önerisi: Fezagir
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    Türk astronotun uzaya fırlatılması için ABD ve Rusya'yla görüşülüyor

    Yıldırım ayrıca 2023 için planlanan ilk Türk astronot göreviyle ilgili de bazı açıklamalar yaptı. Türk astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderileceğini tekrar hatırlatan Yıldırım, bu tarihi misyon için şu anda ISS'ye insan gönderebilme kabiliyeti olan ABD ve Rusya ile görüşmeler yaptıklarını belirtti. 

    Yıldırım şu ifadeleri kullandı

    "Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gitmek söz konusu olduğunda bunu yapabilen sadece ABD ve Rusya var. Önceden sadece Ruslar, Soyuz roketi ile gönderiyordu. Bu iki ülkenin temsilcileri ile de görüşüyoruz ve önümüzdeki günlerde hangi tarafla işbirliği yapacağımıza karar vereceğiz. Buradaki kriter; ülkemizin isteklerine en uygun şartları sağlayan ülke olacaktır. Bir angajmanımız yok ama takvim de bizim için önemli. 2023 yılında bunun gerçekleştirilebilmesi önem arz ediyor.”

    Somali'de uzay limanı kurulacağı yönündeki iddialarla ilgili de bazı değerlendirmeler de bulunan Yıldırım,"Burada Kazakistan, Türkiye ve Rusya olarak üçlü bir işbirliği de düşünülebilir. Çünkü çok geniş bir saha ve şu anda Baykonur içinde aktif olarak kullanılmayan yerler var. Burada bir modernize etme yatırımı yapılarak kullanılabileceği düşünülüyor. Halen de gündemde. Somali ile anlaşıldı gibi bir haber doğru değil. Somali güzel bir alternatif ama bu konuda birçok alternatif var. Bu manada birden fazla ülke ile uzay limanı için görüşmelerimizi devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.



    https://tr.sputniknews.com/columnists/202103051043957444-turkiye-uzay-ajansi-baskani-yildirim-baykonur-uzay-ussunde-kazakistan-ve-rusya-ile-uclu-isbirligi/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    cocainbar (Cocain bar) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Turkce kelime kalmadimi da farsca arapcaya bel bagladiniz?
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    mert1907 (Mert Karakoç) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkçe'de kelime mi bitti de böyle yapacaksınız. Astronot kalsın daha iyi.
    Yanıtla +62
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Doğmamış çocuğa don biçmek.
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    2
    D DH Misafiri 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aktronot'un nesi var? :)
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    alierennet (ali eren) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madem Türkçe kelime düşünmüyorsunuz. Neden hazırda varolan astronot ismi yerine fezagir gibi Arap-Fars kırması bir isim düşünüyorsunuz?
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    Dark Territory (E. K.) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fenasi Kerimov olsun
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fezagir Özbek Türkçesindeki fazogir ile uyumludur. Ne Arapçada ne Farsçada astronot anlamında fezagir sözcüğü vardır; bu Özbek Türkçesinin malı olan bir sözdür. Özbek Türkçesi nedir? Çağatay Türkçesinin devamıdır. Çağatay Türkçesi nedir? Sovyetler Birliği Türk halklarını bölmek için onlara ayrı birer yazı dili kurmadan önce Osmanlı Türkçesi sahası dışında neredeyse bütün Türklerin ortak yazı dilidir. Fezagir belki astronotun öz Türkçesi değildir ama Türkçedir. Bu tür sözcüklerin Türkçede kullanılması da Türkler arasında ortak dilin oluşması açısından mühimdir.
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Eleştirmek, günümüzde, kullandığımız, Türkçe, de, yok, hepsi, ben, yüz, yazamam, buraya, büyük, çoğunluğunuzda, yazamazsınız" Kullandığınız Türkçe kelimeler. Diğerleri alıntı. Nasıl olur da Türkçede Türkçe kelime olmadığını iddia edersiniz?
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkçe isimlere kıran girmiş sanki. Arapça olmazsa olmuyor.
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tdk Gökmen, Göksel, Gökbey gibi adları kullanıyor zaten. Syn. Cumhurbaşkanı bile Türkçe ad bulun demişken Fezagir arapça farsça kırması bir buldumculuk olmuş. Türkçe karşılıkları zaten bulunmuşken gereksiz bir çaba olmuş.
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    A aysensS 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Göktürk olsun bitsin mevzu
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    Formani 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yermiluzin olsun yerli ve milli uzay insanı
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Her kuşu sevdik bir leylek kaldı. Siz önce elin conisiyle ivanıyla değil de kendiniz uzaya astronot yollayın da sonra ismini düşünürsünüz.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    türkiye uzay ajansı, tua ve
    4 etiket daha fezagir türk astronot uzay araştırmaları Bilim ve Teknoloji
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