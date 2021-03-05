Türkiye Uzay Ajansı'nın astronot yerine isim önerisi: Fezagir

Tam Boyutta Gör

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) astronot kelimesi yerine planladığı önerisi açıklandı. TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türk uzay insanları için "fezagir" kelimesini düşündüklerini ve bu kelimenin önerisinin planlandığını duyurdu.

Fezagir kelimesi, Arapça uzay anlamına gelen "feza" ve Farsça "gir" eklerinden oluşuyor. Bu kelimenin daha önce Orta Asya'daki bazı Türk devletlerinde kullanıldığını görmüştük.

Sputnik'e konuşan Yıldırım,"Benim, Orta Asya’da eskiden kullanılmakta olan bir kelime hoşuma gitmişti: Fezagir. Biraz eski bir kelime ama o da çağrışım olarak ne kadar doğru bulunur bilemiyorum" dedi.

İlginizi Çekebilir

Türk astronotun uzaya çıkacağı tarih açıklandı: İşte görevin detayları

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda Türk Dil Kurumu Başkanımız da bizi ziyarete geldi, bir görüşme yaptık. Çünkü bu hassas bir konu, dile bir kelime kazandırmak kolay bir iş değil. Millet tarafından kabul edilip kullanılması lazım. Kullanılmayan, lügatte kalan bir kelimenin pek faydası olmuyor. Binlerce teklif geldi. Açıkçası çok tatmin eden bir şeyi şu ana kadar göremedim. Ama çıkacağını düşünüyorum. Ali Kuşçu, Fatih, Alparslan gibi özel isim olmamalı. Çünkü kozmonot veya astronot kelimesi birçok ülkenin uzay insanları için kullanılan bir cins isimdir. Türk kelimesinin geçmesini de bu manada uygun görmüyorum çünkü Amerika, Rusya gibi diğer ülkelerin göndereceği uzay insanları için de bu kelimeyi kullanacağız. Benim, Orta Asya’da eskiden kullanılmakta olan bir kelime hoşuma gitmişti: Fezagir. Biraz eski bir kelime ama o da çağrışım olarak ne kadar doğru bulunur bilemiyorum."

Tam Boyutta Gör

Türk astronotun uzaya fırlatılması için ABD ve Rusya'yla görüşülüyor

Yıldırım ayrıca 2023 için planlanan ilk Türk astronot göreviyle ilgili de bazı açıklamalar yaptı. Türk astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderileceğini tekrar hatırlatan Yıldırım, bu tarihi misyon için şu anda ISS'ye insan gönderebilme kabiliyeti olan ABD ve Rusya ile görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Yıldırım şu ifadeleri kullandı

"Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gitmek söz konusu olduğunda bunu yapabilen sadece ABD ve Rusya var. Önceden sadece Ruslar, Soyuz roketi ile gönderiyordu. Bu iki ülkenin temsilcileri ile de görüşüyoruz ve önümüzdeki günlerde hangi tarafla işbirliği yapacağımıza karar vereceğiz. Buradaki kriter; ülkemizin isteklerine en uygun şartları sağlayan ülke olacaktır. Bir angajmanımız yok ama takvim de bizim için önemli. 2023 yılında bunun gerçekleştirilebilmesi önem arz ediyor.”

Somali'de uzay limanı kurulacağı yönündeki iddialarla ilgili de bazı değerlendirmeler de bulunan Yıldırım,"Burada Kazakistan, Türkiye ve Rusya olarak üçlü bir işbirliği de düşünülebilir. Çünkü çok geniş bir saha ve şu anda Baykonur içinde aktif olarak kullanılmayan yerler var. Burada bir modernize etme yatırımı yapılarak kullanılabileceği düşünülüyor. Halen de gündemde. Somali ile anlaşıldı gibi bir haber doğru değil. Somali güzel bir alternatif ama bu konuda birçok alternatif var. Bu manada birden fazla ülke ile uzay limanı için görüşmelerimizi devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/columnists/202103051043957444-turkiye-uzay-ajansi-baskani-yildirim-baykonur-uzay-ussunde-kazakistan-ve-rusya-ile-uclu-isbirligi/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.