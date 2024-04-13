Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, geçtiğimiz günlerde beta sürümünde çizim düzenleyici aracının tasarımını yenilemişti. Kendini geliştirmeye devam eden WhatsApp, yeni özellikler test etmeye de kaldığı yerden devam ediyor. Yakın zamanda ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse uygulama, kişilere not ekleme özelliği üzerinde çalışıyor.

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İşte WhatsApp kişilere not ekleme özelliğinin detayları:

Tam Boyutta Gör Yakın zamanlı yeni bir rapor Android için WhatsApp beta 2.24.9.12 güncellemesi ile uygulamanın kişilere not ekleme özelliğini test ettiğini ortaya çıkardı. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere yeni özellik ile doğrudan sohbet bilgi ekranına müşteriler hakkında notlar eklenebilecek ve kullanıcılara onlarla ilgili bilgileri takip etmenin kolay bir yolu sağlanacak.

Kişilerle ilgili aldığınız notlar ise her zaman özel olacak. Yani diğer kişiler bunları göremez ve erişemez. Son olarak bu yeni özellik ile WhatsApp'ın, müşteriler hakkında notlar ekleyerek bu kişilere yönelik referansları geliştirmeyi ve iletişimleriyle ilgili önemli bilgilerin yönetimini iyileştirmeyi amaçladığı tahmin ediliyor.

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WhatsApp'ta kişilere not ekleme devri başlıyor