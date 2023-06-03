WhatsApp, yeni güvenlik özelliklerini duyurdu: Kilitli sohbetler ile güvenliğinizi artırın

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde bazı Android cihazlar için Material You tasarımına geçmişti. Kendini geliştirmeye devam eden uygulama, yakın bir zamanda ise yeni güvenlik merkezini duyurdu.

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İşte yeni gelen güvenlik özellikleri:

Dünya çapında bir milyardan fazla aktif kullanıcısı olan WhatsApp, dolandırıcıların da uğrak noktası haline geldi. Özellikle son zamanlarda bilinmeyen numaralardan gelen arama ve iş fırsatları gibi dolandırıcılıklar arttı. Bu durum karşısında yeni güvenlik özelliklerini duyuran WhatsApp'ın getirdiği o özellikler:

Varsayılan olarak gizlilik: Hiç kimse telefon numaranızı bulamaz veya özel mesajlarınızı okuyamaz.

Hiç kimse telefon numaranızı bulamaz veya özel mesajlarınızı okuyamaz. Otomatik spam tespiti: WhatsApp, spam ve dolandırıcılık hesaplarının çoğunu size ulaşmadan veya kimse bildirmeden önce algılar ve kaldırır.

WhatsApp, spam ve dolandırıcılık hesaplarının çoğunu size ulaşmadan veya kimse bildirmeden önce algılar ve kaldırır. Gelişmiş güvenlik uyarıları: WhatsApp, hesabı devralmak için herhangi bir şüpheli veya yetkisiz girişimde bulunulursa kullanıcı kimliğini doğrulamanızı ister.

WhatsApp, hesabı devralmak için herhangi bir şüpheli veya yetkisiz girişimde bulunulursa kullanıcı kimliğini doğrulamanızı ister. İki adımlı doğrulama : Birinin hesabınızı çalmasını önlemek ve kimseyle paylaşmamak için gizli bir PIN.

: Birinin hesabınızı çalmasını önlemek ve kimseyle paylaşmamak için gizli bir PIN. Grubu güvende tutun: Sizi gruplara kimlerin ekleyebileceğini ve gruplarınıza kimlerin katılabileceğini kontrol edin ve gerektiğinde üyeleri veya mesajları kaldırın.

Sizi gruplara kimlerin ekleyebileceğini ve gruplarınıza kimlerin katılabileceğini kontrol edin ve gerektiğinde üyeleri veya mesajları kaldırın. Sorunlu davranışları bildirebilirsiniz.

Dolandırıcılığı tespit etmeyi öğrenebilirsiniz.

Hesabınızı kurtarabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Bunların yanı sıra WhatsApp, seçtiğiniz sohbetleri kilitlemenize olanak sağlayacak yeni bir özellik daha duyurdu. Bu özellik sayesinde yukarıdaki görseldeki gibi WhatsApp'ın ana sayfasında arşivlenmiş sohbetlerin üstünde kilitli sohbetler isimli bir sekme çıkacak. Kilitli sohbetlere yalnızca cihazınızın parolasıyla veya parmak izi gibi biyometrik bilgilerle erişilebileceksiniz.

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WhatsApp, yeni güvenlik özelliklerini duyurdu: Kilitli sohbetler