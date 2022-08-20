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Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kendini geliştirmeye devam ediyor. WhatsApp'ın beta kullanıcıları tarafından görüntülenen özelliğe göre Instagram'da olan bir özellik yakın bir zamanda Whatsapp'a gelebilir.

Instagram ve Facebook Reels'larına yeni özellikler geldi 3 gün önce eklendi

Instagram Hikayelere ait bir özellik yakında WhatsApp'a geliyor

Instagram'da paylaşılan bir hikayeyi görüntülemek için sohbet listenizden o kişiye dokunarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Meta bu özelliğin bir benzerini WhatsApp'a getiriyor. Şimdilik beta kullanıcılarına sunulan özelliğe göre artık WhatsApp'ta paylaşılan durumlara sohbet listenizden ulaşmanız mümkün.

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Yukarıdaki resimde WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan özelliğin ekran görüntüsü bulunmakta. Bu özelliği aktifleştirmek ise kullanıcının tercihine bağlı olacak. Şimdilik beta kullanıcılarına sunulan özelliğin yakın bir zamanda tüm kullanıcılara sunulması tahmin ediliyor.

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WhatsApp'ta paylaşılan durumlar artık sohbet listesinde görünecek