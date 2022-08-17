Instagram ve Facebook Reels'larına yeni özellikler geldi

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TikTok ile rekabet etmeye odaklanan Meta, yakın bir zamanda Facebook ve Instagram kullanıcılarına gelen bazı yeni özellikleri duyurdu. Önceden paylaşılan Hikayeleri kullanarak Reels oluşturmadan yeni araçlara kadar işte gelen yeni özellikler:

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İşte Instagram ve Facebook'a gelen yeni özellikler:

Instagram ve Facebook için gelen yeni özellikler yakın bir zamanda Facebook'ta küçük bir kliple duyuruldu. Adam Mosseri, Twitter üzerinden video yaratıcıları için üç aracı kısaca tanıttı.

Yukarıdaki Twitter gönderisinde anlatılan ilk özellik Instagram Reels'ları Facebook'a çapraz gönderme özelliği. Bu özellik Hikayeler'de zaten bulunmaktaydı. Ancak şimdi Facebook ile paylaşma özelliği Reels'lara da geldi.

İkinci özellik, Reels'lara Kendini Ekle çıkartmasının gelmesi. Bu çıkartma, Hikayeler'de zaten kullanılmaktaydı. Artık Reels'larda da kullanılabilecek.

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Facebook'ta düzenli olarak Reels yayınlayan kullanıcılar, üçüncü özellikten kazanç elde edebilecek. İçerik oluşturucuları Reels'larının Facebook'ta nasıl performans gösterdiğini anlayabilmek için ortalama izlenme süresi, toplam görüntüleme süresi gibi iyileştirilmiş bilgiler elde edecek. Ayrıca Meta, Facebook Stars'ın artık tüm uygun içerik oluşturucular için mevcut olduğunu da duyurdu. İzleyiciler bu yıldızları Facebook Reels'larında içerik oluşturuculara gönderebilir ve karşılığında Facebook aldıkları her yıldız için onlara 0,01 dolar öder. İçerik üreticileri ise toplam Yıldız sayılarını İçerik Stüdyosu'nda Yıldız istatistikleri altında kontrol edebilir.

Diğer bir özellik ise Facebook'un daha fazla Reels remix seçeneğine sahip olması. Bu özellik, mevcut olanın yanında kayıt yaparak kendi Reels'ınızı oluşturmanıza olanak tanır. Son özelliğe gelecek olursak Facebook'ta daha önce paylaştığınız Hikayeleri kullanarak otomatik olarak Reels oluşturabilirsiniz.

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Instagram ve Facebook Reels'larına yeni özellikler geldi