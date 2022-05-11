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    Anlık Bildirim

    Tinder, kendi ödeme sistemini kullanmaya zorlayan Google'a dava açtı

    Flört uygulaması Tinder'ın ana şirketi Match Group, uygulamalarının Play Store'dan kaldırılmaması için mahkemeye başvurdu. Şirket Google'a komisyon ödemek istemiyor.
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    Tinder, kendi ödeme sistemine zorlayan Google'a dava açtı
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    Arkadaşlık hizmetleri Tinder ve OkCupid'in sahibi Match Group Inc., uygulamalarının Play Store'dan kaldırılmaması için Google'a dava açtı. Anlaşmazlığın nedeni, Match Group'un uygulamalarda kendi ödeme sistemini kullanmak istemesi ve tüm kullanıcı işlemlerinde Google'a %30 komisyon ödemeye sıcak bakmaması.

    Öte yandan Google ise uygulamaları Play Store'dan kaldırmakla tehdit ederek geliştiricileri ödeme sistemlerini kullanmaya zorluyor. Match Group'un Kuzey Kaliforniya Federal Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde şu cümleler yer aldı:

    "On yıl önce Match Group, Google ile ortaklık kurdu. Şimdi onun rehineleriyiz. Kullanıcıların her yıl Android uygulamalarına harcadıkları milyarlarca dolardan daha da büyük bir pay alma fırsatı karşısında gözleri kör olan Google, kullanıcılara Android uygulamalarında yalnızca bir ödeme yöntemi sunarak pazarı tekelleştirmeye karar verdi."

    Tinder, Play Store'dan kaldırılabilir

    Artan kamuoyu baskısına yanıt olarak Google, Play Store'daki belirli uygulama kategorilerinin ücretlerini yarıya indirdi. Buna rağmen, teknoloji devi daha önce kendi dijital içerik mağazasını kullanma kurallarını sıkılaştırdığını ve geliştiricilerin, şirketin ödeme sistemlerini kullanmaya geçmeleri gerektirdiğini duyurdu.

    Tinder, kendi ödeme sistemine zorlayan Google'a dava açtı
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    Mevcut verilere göre, geliştiricilerin ürünlerinde uygun değişiklikleri yapmaları için 1 Haziran'a kadar süreleri var. Aynı zamanda Google, 1 Haziran'dan sonra üçüncü taraf ödeme sistemlerini kullanmaya devam edecek uygulamaları mağazasından kaldırma hakkını saklı tutuyor.

    Bu konuyla ilgili yorum yapan bir Google temsilcisi, Match Group'un ödeme sistemi kurallarına uymadığı takdirde kendi ürünlerini tanıtmak için üçüncü taraf Android uygulama mağazalarını kullanabileceğini belirtti.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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