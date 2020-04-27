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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp'ta yayılan viral mesaj sayısı yüzde 70 azaldı

    Facebook'un mesajlaşma uygulaması WhatsApp, koronavirüs hakkında viral mesajların daha fazla yayılarak yanlış bilgilerin gezinmesini engellemek için limitler koymuştu.
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    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp'ta yayılan viral mesaj sayısı yüzde 70 azaldı
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    Bu ayın başında WhatsApp tarafından uygulamaya koyulan mesaj yönlendirme limitleri, firma tarafından paylaşılan istatistiklere göre işe yaramış durumda. Bu kısıtlama, mesaj yönlendirmeyi tek seferde sadece bir kişiyle limitlemişti. Bu sayede koronavirüs konulu yanlış bilgilerin yayıldığı viral mesajların yayılmasında yüzde 70 gibi ciddi bir oranda azalma gerçekleşti.

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    WhatsApp'ın algoritmalarına göre beş defadan fazla yönlendirilen mesajlar, viral mesaj kategorisine dâhil ediliyor. Bu dâhil edilmenin ardından kısıtlama devreye giriyor ve hızlı yayılmanın önünü kesmiş oluyor.

    2018 yılında, WhatsApp ilk olarak mesaj yönlendirme limitlerini Hindistan'da aktive etmişti. Bu limit, yönlendirme sayısını tek seferde 5 kişiyle sınırlandırıyordu. Bu sınırlandırma, kısa süre sonra tüm dünyaya yayıldı. Bu limitleme ile viral mesajların yayılma hızındaki düşüş yüzde 25 seviyesindeydi. 

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    WhatsApp mesajlarının uçtan uca şifrelenmiş olmasından ötürü, yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek de bir hayli zorluk içeriyor. Uçtan uca şifreleme, mesajların merkezi sunucu tarafından okunmasına ve dolayısıyla kontrol edilmesine engel oluyor.



    https://www.business-standard.com/article/technology/70-plunge-in-viral-forwarded-messages-globally-whatsapp-to-govt-120042601083_1.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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