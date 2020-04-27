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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone SE 2020 iFixit incelemesi, çok sayıda iPhone 8 parçasını ortaya çıkardı

    Apple'ın yeni tanıttığı iPhone SE modeli, kasa olarak birebir aynı iPhone 8 ile çok sayıda parçasını paylaşıyor. Cihazın bu özelliği, tamir maliyetlerini düşürüyor.
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    iPhone
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    iPhone SE 2020 iFixit incelemesi, çok sayıda iPhone 8 parçasını ortaya çıkardı
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    Apple’ın ilk iPhone SE modeli, tasarım olarak geçmişe bir dönüş yaşatmıştı ve kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Firmanın ikinci SE modeli kısa bir süre önce satışa sunuldu ve özellikle fiyat/performans oranıyla dikkat çekti. Tasarım olarak iPhone 8 ile birebir aynı olan yeni SE, bu modelle birçok parçasını da paylaşıyor.

    iPhone 8 parçalarının yeni iPhone SE içinde ve dışında da kullanılması, ilk bakışta kötü bir şey gibi görünse de çevrecilik perspektifinden bakıldığında dünya için faydalı. iPhone 8 parçalarının iPhone SE tamirinde kısmen kullanılabilir oluşu, yeni parça üretimi için daha fazla enerji harcanmasının önüne geçiyor ve iPhone 8 parçalarının kullanımdan tamamen kalkıp çöpe gitmesini engelliyor.

    Her ne kadar benzerlikler olsa da iPhone SE modelini iPhone 11 performansına sahip iPhone 8 olarak adlandırmak bir haylı yanlış olacaktır. Firmanın iPhone SE'sinde birçok farklılık mevcut ve bunlar kritik parçaların özel olarak tasarlanmış olmasından kaynaklanıyor. 

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    Ortak parçalar:

    • Kameralar
    • SIM yuvası
    • Taptic Engine (özel titreşim motoru)
    • Ekran kurulumu

    Farklılıklar:

    • Touch ID
    • Batarya

    iPhone SE'nin Touch ID modülünün iPhone 8 parçasıyla değiştirilememesinin sebebi, firmanın Touch ID güvenlik sisteminin derinlerinde saklı. Tıpkı Face ID donanımı gibi Touch ID donanımı da Apple dışında herhangi bir yetkisiz servis tarafından değiştirilemiyor. Apple tamir sırasında muhtemelen iPhone 8 Touch ID modülünü kullanıyor denilebilir.

    iPhone 8 ile birebir aynı kapasiteye sahip olsa da iPhone 11 modelinin konnektörlerine sahip olan iPhone SE bataryası, bu sebeple özel bir ünite ve eski modelin parçasıyla değiştirilemiyor. Firmanın bu hamlesi, muhtemelen güvenliği artırmak amaçlı fakat pil gibi karbon ayak izi büyük bir parçanın eski modeldekiyle aynı olmaması, cihazın yeşil görünümünü bir miktar zedeliyor demek yanlış olmaz.

    Ayrıca Bkz. "Samsung’un ilk pop-up kameralı telefonu göründü"

    iPhone SE modeli, 399 dolarlık taban model fiyatıyla ABD başta olmak üzere Amerika kıtası ve Avrupa ülkelerinde popüler olacak diyebiliriz fakat ülkemiz dâhil çok sayıda pazarda yüksekten bir fiyatlandırma mevcut. Ülkemizde cihazın Apple mağaza satış fiyatı 5299 TL'den başlıyor. Bu fiyat, şüphesiz kullanıcıları iPhone XR ya da iPhone 11 almaya yöneltecektir. Yüksek performanslı küçük bir telefon kullanmak isteyenler için ise şimdilik Android alanında ciddi bir rakip bulunmuyor oluşundan iPhone SE alanında tek.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    hamzasoph (Hamza Sofuoglu) 15 dk.
    Sadece işlemciyi değiştiriyorlar. Elde kalan malzemeleri birleştirerek yada elde kalan iPhone 8 lerin işlemcisini değişip yeni model olarak satıyorlar
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    evlbleef 1 sa. yeni yorumcu
    Kameralar da mı ortakmış iPhone 8'le?

    iPhone 11'deki ana kamera kullanılmış deniyordu.
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    sakulta8585 (Unknown Unknown) 1 sa.
    Baslikta ki resim'e bak, gercekte olan SE'ye bak.
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