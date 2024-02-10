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    Anlık Bildirim

    Yakında WhatsApp Topluluk kanallarındaki duyuruları yanıtlayabileceksiniz

    Geçtiğimiz günlerde Favori Kişiler özelliğini test eden WhatsApp, şimdilerde topluluk üyelerinin yöneticilerle kolaylıkla etkileşim kurmasını sağlayan yeni bir özellik test ediyor. İşte detaylar:
    WhatsApp topluluk duyuru gruplarındaki mesajlar yanıtlanabilecek
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde Favori Kişiler özelliğini test etmekteydi. Kendini geliştirmeye kaldığı yerden devam eden uygulama, yakın bir zamanda ise yeni bir özelliği test ederken görüntülendi.

    Yakında WhatsApp topluluk üyeleri, yöneticilerle kolaylıkla etkileşim kurabilecek

    WhatsApp, topluluk üyelerinin yöneticilerle kolaylıkla etkileşim kurmasına olanak tanıyan yeni özellikler test etmekte. Yakın bir zamanda ise Android için WhatsApp beta 2.24.4.12 güncellemesi ile WhatsApp'ın topluluk üyelerinin topluluk duyuru gruplarındaki mesajlara yanıt vermesine olanak tanıyan bir özelliği kullanıma sunduğu ortaya çıktı.

    WhatsApp topluluk duyuru gruplarındaki mesajlar yanıtlanabilecek Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere bazı beta test kullanıcıları artık topluluk duyuru gruplarında paylaşılan mesajlara yanıt verebiliyor. Duyuru yanıtlama özelliğinin devreye girmesiyle birlikte tüm üyeler bu gruplardaki mesajlara yanıt vererek aktif olarak katılabilir ve diğer üyelerin yanıtlarını görüntüleyebilir. Ancak 1024'ten fazla katılımcının bulunduğu büyük topluluklardaki kullanıcılar, şu anda bu özelliği deneyememekte. 
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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