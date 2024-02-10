Yakında WhatsApp Topluluk kanallarındaki duyuruları yanıtlayabileceksiniz

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde Favori Kişiler özelliğini test etmekteydi. Kendini geliştirmeye kaldığı yerden devam eden uygulama, yakın bir zamanda ise yeni bir özelliği test ederken görüntülendi.

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Yakında WhatsApp topluluk üyeleri, yöneticilerle kolaylıkla etkileşim kurabilecek

WhatsApp, topluluk üyelerinin yöneticilerle kolaylıkla etkileşim kurmasına olanak tanıyan yeni özellikler test etmekte. Yakın bir zamanda ise Android için WhatsApp beta 2.24.4.12 güncellemesi ile WhatsApp'ın topluluk üyelerinin topluluk duyuru gruplarındaki mesajlara yanıt vermesine olanak tanıyan bir özelliği kullanıma sunduğu ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere bazı beta test kullanıcıları artık topluluk duyuru gruplarında paylaşılan mesajlara yanıt verebiliyor. Duyuru yanıtlama özelliğinin devreye girmesiyle birlikte tüm üyeler bu gruplardaki mesajlara yanıt vererek aktif olarak katılabilir ve diğer üyelerin yanıtlarını görüntüleyebilir. Ancak 1024'ten fazla katılımcının bulunduğu büyük topluluklardaki kullanıcılar, şu anda bu özelliği deneyememekte.

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WhatsApp topluluk duyuru gruplarındaki mesajlar yanıtlanabilecek