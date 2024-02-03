WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kendini geliştirmeye kaldığı yerden devam ediyor. Yeni özelliklerini ilk beta sürümünde test eden şirket, şimdilerde uzun zamandır beklenen yeni bir özelliği test ediyor.

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WhatsApp'ın yeni özelliği ile arama yapmak artık daha kolay

WhatsApp şu anda küresel kullanıcı tabanının gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için yeni özellikler test etmeye devam ediyor ve iOS için en son WhatsApp beta 24.3.10.70 güncellemesi ile şirketin şu anda kullanıcıların daha rahat bir arama yerleşimi için favori kişileri belirlemesine olanak tanıyan yeni bir özellik test ettiği ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere WhatsApp, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için kullanıcıların favori kişilerini seçmelerine olanak tanıyan yeni bir özellik test ediyor. Favori kişiler aramaların üst kısmında görünecek, böylece favori kişileri doğrudan aramalar sekmesinden hızlı bir şekilde aranabilecek.

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