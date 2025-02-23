WhatsApp, yakında Meta AI asistanına tek dokunuşla erişim sağlayan widget'ını kullanıma sunacak

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WhatsApp'ın beta sürümlerinde keşfedilen yeni Meta AI widget özelliği, kullanıcıların yapay zeka asistanına erişimini kolaylaştırmak için tasarlanıyor. Android beta 2.25.1.27 ve iOS beta 25.4.10.74 sürümlerinde tespit edilen bu yenilik, kullanıcıların ana ekranlarından doğrudan Meta AI ile etkileşime geçmelerini sağlayacak özel bir widget sunuyor.

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İşte üç farklı etkileşim seçeneğiyle kullanıcı deneyimini iyileştiren yeni özellik:

Yeni widget özelliği, kullanıcılara üç temel etkileşim seçeneği sunarak yapay zeka deneyimini daha erişilebilir hale getiriyor. Birinci seçenek, kullanıcıların Meta AI'ya anında soru sormalarını sağlıyor. Widget üzerindeki ilgili düğmeye dokunulduğunda, WhatsApp otomatik olarak Meta AI ile bir sohbet başlatıyor ve kullanıcı girişine hazır hale geliyor. Bu sayede uygulama içinde manuel arama yapma gerekliliği ortadan kalkıyor.

İkinci önemli özellik, kullanıcıların fotoğrafları doğrudan Meta AI'ya gönderebilmesi ve analiz ettirebilmesi. Yapay zeka asistanı, gönderilen görüntüleri inceleyerek içeriğini tanımlayabiliyor, detaylı açıklamalar sunabiliyor ve gerektiğinde düzenlemeler yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör Widget'ın sunduğu üçüncü seçenek ise sesli sohbet modu. Bu mod sayesinde kullanıcılar, yazarak iletişim kurmak yerine seslerini kullanarak Meta AI ile etkileşime geçebiliyor. Özellikle eller serbest kullanımı tercih eden veya daha hızlı iletişim kurmak isteyen kullanıcılar için ideal bir çözüm sunuyor.

Ayrıca WhatsApp, test aşamasındaki bu yeni özelliği kullanıcılara tamamen isteğe bağlı bir deneyim olarak sunuyor. Yani Widget'ı ana ekranlarına eklemek istemeyen kullanıcılar, mevcut kullanım alışkanlıklarını sürdürebilecek.

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WhatsApp, yakında Meta AI widget'ını kullanıma sunacak