WhatsApp, yakında Meta AI asistanına tek dokunuşla erişim sağlayan widget'ını kullanıma sunacak

İşte üç farklı etkileşim seçeneğiyle kullanıcı deneyimini iyileştiren yeni özellik:
Yeni widget özelliği, kullanıcılara üç temel etkileşim seçeneği sunarak yapay zeka deneyimini daha erişilebilir hale getiriyor. Birinci seçenek, kullanıcıların Meta AI'ya anında soru sormalarını sağlıyor. Widget üzerindeki ilgili düğmeye dokunulduğunda, WhatsApp otomatik olarak Meta AI ile bir sohbet başlatıyor ve kullanıcı girişine hazır hale geliyor. Bu sayede uygulama içinde manuel arama yapma gerekliliği ortadan kalkıyor.
İkinci önemli özellik, kullanıcıların fotoğrafları doğrudan Meta AI'ya gönderebilmesi ve analiz ettirebilmesi. Yapay zeka asistanı, gönderilen görüntüleri inceleyerek içeriğini tanımlayabiliyor, detaylı açıklamalar sunabiliyor ve gerektiğinde düzenlemeler yapabiliyor.
Ayrıca WhatsApp, test aşamasındaki bu yeni özelliği kullanıcılara tamamen isteğe bağlı bir deneyim olarak sunuyor. Yani Widget'ı ana ekranlarına eklemek istemeyen kullanıcılar, mevcut kullanım alışkanlıklarını sürdürebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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