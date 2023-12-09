Vivo S18 serisinin kamera özellikleri doğrulandı: İşte beklenen özellikler

İşte Vivo S18 serisinin onaylanan özellikleri:
Vivo, S18 serisini Vivo V30 adı altında 2024'ün ikinci çeyreğinde küresel pazarlarda da piyasaya sürecek ve şirket yakın bir zamanda Weibo'da Stüdyo Düzeyinde Portreler başlığıyla yakında piyasaya sürülecek akıllı telefonların tanıtımlarını paylaştı.
S18 Pro ile ilgili son olarak şirket, cihazın 4 nm'lik bir süreç üzerine inşa edilen MediaTek Dimensity 9200+ yonga setini ve 80W kablolu hızlı şarj teknolojisine sahip 5000mAh bataryayı destekleyeceğini de doğruladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.