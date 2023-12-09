Vivo S18 serisinin kamera özellikleri doğrulandı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Teknolji devlerinden Vivo, 14 Aralık'ta Çin'de düzenlenecek etkinlikte Vivo S18, Vivo S18 Pro ve Vivo S18e akıllı telefonlarını tanıtacak. Yakın zamanda Çin'de piyasaya sürülecek Vivo S18 serisi akıllı telefonlarının kamera özellikleri ise şirketin Weibo'da paylaştığı reklam görselleri ile onaylandı.

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İşte Vivo S18 serisinin onaylanan özellikleri:

Vivo, S18 serisini Vivo V30 adı altında 2024'ün ikinci çeyreğinde küresel pazarlarda da piyasaya sürecek ve şirket yakın bir zamanda Weibo'da Stüdyo Düzeyinde Portreler başlığıyla yakında piyasaya sürülecek akıllı telefonların tanıtımlarını paylaştı.

Tam Boyutta Gör Yapılan paylaşıma göre gece fotoğrafçılığını geliştirmek çift yumuşak ışıklı 50MP selfie kamerasına sahip olacak akıllı telefonlardan S18 Pronun birincil sensörü, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50MP Samsung JN1 ultra geniş sensörle eşleştirilecek. 2x optik yakınlaştırmalı 12MP Sony IMX 663 telefoto sensöre sahip olacak cihaz ayrıca Vivo X100 serisi akıllı telefonların VCS ve portre algoritmalarını da içerecek.

S18 Pro ile ilgili son olarak şirket, cihazın 4 nm'lik bir süreç üzerine inşa edilen MediaTek Dimensity 9200+ yonga setini ve 80W kablolu hızlı şarj teknolojisine sahip 5000mAh bataryayı destekleyeceğini de doğruladı.

Tam Boyutta Gör Vivo S18 ise Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 SoC'den güç alacak. Tek çekirdekli testlerde 1221, çok çekirdekli testlerde ise 3468'in üzerinde puan alan cihazın arka kısmı ise yuvarlak kare tasarımlı halka LED ışıkla donatılacak. Son olarak yapılan paylaşıma göre her iki cihazın da Siyah, Gri ve Tüy Beyazı renk seçenekleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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