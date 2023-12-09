Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo S18 serisinin kamera özellikleri doğrulandı: İşte beklenen özellikler

    14 Aralık'ta Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen Vivo S18 serisinden Vivo S18 ve S18 Pro'nun kamera özellikleri, şirketin yayınladığı reklam afişleri sayesinde ortaya çıktı. İşte detaylar:
    Vivo S18 serisinin kamera özellikleri doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Teknolji devlerinden Vivo14 Aralık'ta Çin'de düzenlenecek etkinlikte Vivo S18, Vivo S18 Pro ve Vivo S18e akıllı telefonlarını tanıtacak. Yakın zamanda Çin'de piyasaya sürülecek Vivo S18 serisi akıllı telefonlarının kamera özellikleri ise şirketin Weibo'da paylaştığı reklam görselleri ile onaylandı.

    İşte Vivo S18 serisinin onaylanan özellikleri:

    Vivo, S18 serisini Vivo V30 adı altında 2024'ün ikinci çeyreğinde küresel pazarlarda da piyasaya sürecek ve şirket yakın bir zamanda Weibo'da Stüdyo Düzeyinde Portreler başlığıyla yakında piyasaya sürülecek akıllı telefonların tanıtımlarını paylaştı. 

    Vivo S18 serisinin kamera özellikleri doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Yapılan paylaşıma göre gece fotoğrafçılığını geliştirmek çift yumuşak ışıklı 50MP selfie kamerasına sahip olacak akıllı telefonlardan S18 Pronun birincil sensörü, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50MP Samsung JN1 ultra geniş sensörle eşleştirilecek. 2x optik yakınlaştırmalı 12MP Sony IMX 663 telefoto sensöre sahip olacak cihaz ayrıca Vivo X100 serisi akıllı telefonların VCS ve portre algoritmalarını da içerecek.

    S18 Pro ile ilgili son olarak şirket, cihazın 4 nm'lik bir süreç üzerine inşa edilen MediaTek Dimensity 9200+ yonga setini ve 80W kablolu hızlı şarj teknolojisine sahip 5000mAh bataryayı destekleyeceğini de doğruladı. 

    Vivo S18 serisinin kamera özellikleri doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Vivo S18 ise Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 SoC'den güç alacak. Tek çekirdekli testlerde 1221, çok çekirdekli testlerde ise 3468'in üzerinde puan alan cihazın arka kısmı ise yuvarlak kare tasarımlı halka LED ışıkla donatılacak. Son olarak yapılan paylaşıma göre her iki cihazın da Siyah, Gri ve Tüy Beyazı renk seçenekleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kuyruk sokumunda sert şişlik clio icon joy, touch farkı alibaba"dan tek ürün almak hitler"in konuşması almanca sıfır araç kaporası geri alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    vivo-Y16
    vivo-Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız