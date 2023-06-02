Twitter tercüme özelliğini kaldırdı, paralı mı oluyor?

Tam Boyutta Gör Twitter gönderilerinin farklı dildeki kullanıcılar tarafından da okunabilmesi amacıyla yıllardır kullanımda olan Bing destekli tercüme özelliği bir anda ortadan kayboldu. Kaynaklar bir Twitter Blue kokusu alıyor.

Twitter çevirileri neden kapandı?

Twitter çeviri özelliğinin kapatılması ilk etapta bir sorun zannedilmişti. Twitter destek merkezine yapılan taleplerde de sorun ile ilgili araştırmaların devam ettiği yanıtı alınmıştı. Ne araştırmalar sona erdi ne de sorun giderildi. Hatta çeviri tuşu tüm kullanıcılardan kaldırıldı.

Twitter videoları artık 2 saat 2 hf. önce eklendi

Bazı kaynaklar Tweet gönderimi esnasında çökme sorunları yaşandığı için çeviri özelliğinin pasif hale getirildiğini iddia ediyor ancak perde arkasındaki sebebin Twitter Blue aboneliği olduğuna inanan bir kesim var ki haklı gibi. Zira Twitter Blue aboneliği içerisinde çeviri özelliği güzel bir şekilde entegre edilebilir ve sadece para karşılığı kullanılabilir. Bakalım Twitter daha başka hangi özellikleri paralı hale getirecek.

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