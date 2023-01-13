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    Wi-Fi 7 ufukta göründü: Peki neler sunacak?

    Wi-Fi 7 standardına sahip ilk ürünlerin 2023 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki hız konusunda oldukça iddialı gelen standart beraberinde ne yenilikler sunacak? İşte detaylar
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    Wi-Fi 7 ufukta göründü: Peki neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT) olarak adlandırılan ve Wi-Fi 6E'nin devamı olan Wi-Fi 7 standardı yakında bizlerle olacak. Bu yazımızda sizler için yeni nesil Wi-Fi standardının bazı önemli detaylarını açıkladık. Peki yeni standart masaya tam olarak ne getirecek? İşte detaylar

    Wi-Fi 7 neler sunacak?

    Bildirilenlere göre Wi-Fi 7 standardı, 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantlarını destekleyen ancak aktarım hızlarını artırmaya odaklanan Wi-Fi 6E'yi temel alacak. Bununla birlikte yeni standart, selefinden neredeyse beş kat daha hızlı 46 Gb/sn veri hızları sunacak. Söz konusu bu değerin Wi-Fi 6E'de 9,6 Gb/sn seviyelerinde olduğunu belirtelim.

    Ayrıca tüm yeni Wi-Fi standartlarında olduğu gibi Wi-Fi 7, geriye dönük uyumluluk ve geleceğe yönelik bazı güvenceler sunacak. Ancak yeni standart üzerinden en iyi verimi alabilmek için, kullanıcıların Wi-Fi 7 ile uyumlu akıllı cihazlara, PC tarafında ise yeni bir ağ kartı veya anakarta ihtiyacı olacak. 

    Wi-Fi 6E'den beş kat daha hızlı

    Wi-Fi 7'nin bir diğer öne çıkan noktası ise, Multi-user MIMO (Çok Kullanıcılı, Çoklu Giriş, Çoklu Çıkış) desteğini sekizden 16'ya yani iki katına çıkaracak olması. Ayrıca yeni standart, bir önceki nesle kıyasla aynı anda tüm kanalları (2,4 GHz, 5 GHz veya 6 GHz) destekleyecek. Böylece gecikme değerlerinde de büyük bir gelişim sunacağını söyleyebiliriz. 

    Wi-Fi 7 standardına sahip ilk ürünlerin 2023 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu bağlamda Asus ve MSI, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen CES 2023 fuarı kapsamında ROG Rapture GT-BE98 ve RadiX BE22000 Turbo Wi-Fi 7 router modellerini tanıttı.

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