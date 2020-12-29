Wikipedia 2020’nin enlerini açıkladı

Dijital ansiklopedi Wikipedia, yılın en çok görüntülenen sayfalarını açıkladı. Bu senenin en çok görüntüleni Covid-19 oldu. Covid-19’un en çok görüntülenme elde ettiği gün, 12 Mart tarihiydi.
Wikipedia’da en çok ziyaret edilen kişi sayfası Donald Trump oldu. ABD seçiminin ve koronavirüs hakkındaki çarpıcı açıklamalarının etkisiyle neredeyse Covid-19 kadar görüntülenme elde etti. Trump, ABD seçimlerinde hile olduğu gerekçesiyle 10 Kasım 2020’de yargıya başvurduğunu açıklamıştı. 10 Kasım tarihi, Trump’ın bu sene Wikipedia’da en çok görüntülenme elde ettiği gündü.
Ayrıca Bkz. "PS5 ilk 4 haftasında 3.4 milyon sattı; 2021'de 18 milyona ulaşması bekleniyor"
Yılın en çok görüntülenen 3. sayfa “2020 yılında ölenler listesi” oldu. Sonraki 2 sırada ABD seçiminin çok konuşulan diğer iki isimleri Kamala Harris ve Joe Biden yer alıyor.
Wikipedia’da 2020’nin en çok görüntülenen sayfaları
|
Sayfa adı
|
Görüntülenme Sayısı
|
En çok görüntülendiği gün
|
Covid-19 Pandemisi
|
83.495.299
|
12 Mart
|
Donald Trump
|
56.802.201
|
10 Kasım
|
2020 Yılında Ölümler
|
43.551.550
|
2 Nisan
|
Kamala Harris
|
39.286.079
|
8 Kasım
|
Joe Biden
|
35.211.256
|8 Kasım
|
Coronavirus
|
33.585.551
|
27 Ocak
|
Kobe Bryant
|
33.148.742
|
26 Ocak
|
Ülke ve bölgelere göre COVID-19 pandemisi
|
29.414.543
|
3 Nisan
|
Elizabeth II
|
29.710.948
|
20 Kasım
|
2020 United States presidential election
|
25.521.647
|
4 Kasım
|
Spanish fluİlginizi Çekebilir Adalet Bakanı'ndan Wikipedia açıklaması
|
22.850.386
|
22 Mart
|
Elon Musk
|
22.232.893
|
6 Mayıs
|
2016 United States presidential election
|
21.780.121
|
4 Kasım
|
Coronavirus disease 2019
|
21.504.245
|
12 Mart
|
Michael Jordan
|
21.155.268
|
20 Nisan
|
COVID-19 pandemic in the United States
|
19.638.240
|27 Mart
|
COVID-19 pandemic in India
|
18.858.541
|26 Mart
|
Sushant Singh Rajput
|
18.790.691
|14 Haziran
|
QAnon
|
18.650.066
|16 Ekim
|
Parasite Filmi
|
17.825.651
|
10 Şubat
|
Chadwick Boseman
|
17.776.755
|
29 Ağustos
|
United States
|
17.573.790
|
4 Kasım
|
Princess Margaret, Countess of Snowdon
|
16.001.265
|
21 Kasım
|
YouTube
|
25.521.647
|
12 Kasım
|
United States Electoral College
|
22.850.386
|
4 Kasım
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be