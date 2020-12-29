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    Wikipedia 2020’nin enlerini açıkladı

    Wikipedia, 2020 boyunca en çok ziyaret edilen sayfaları açıkladı. Bu sene koronavirüs ve ABD seçimlerinin en çok ziyaret edilen sayfalar olduğu görülüyor.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Wikipedia 2020’nin enlerini açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    Dijital ansiklopedi Wikipedia, yılın en çok görüntülenen sayfalarını açıkladı. Bu senenin en çok görüntüleni Covid-19 oldu. Covid-19’un en çok görüntülenme elde ettiği gün, 12 Mart tarihiydi.

    Wikipedia’da en çok ziyaret edilen kişi sayfası Donald Trump oldu. ABD seçiminin ve koronavirüs hakkındaki çarpıcı açıklamalarının etkisiyle neredeyse Covid-19 kadar görüntülenme elde etti. Trump, ABD seçimlerinde hile olduğu gerekçesiyle 10 Kasım 2020’de yargıya başvurduğunu açıklamıştı. 10 Kasım tarihi, Trump’ın bu sene Wikipedia’da en çok görüntülenme elde ettiği gündü.

    Ayrıca Bkz. "PS5 ilk 4 haftasında 3.4 milyon sattı; 2021'de 18 milyona ulaşması bekleniyor"

    Yılın en çok görüntülenen 3. sayfa “2020 yılında ölenler listesi” oldu. Sonraki 2 sırada ABD seçiminin çok konuşulan diğer iki isimleri Kamala Harris ve Joe Biden yer alıyor.

    Wikipedia’da 2020’nin en çok görüntülenen sayfaları

    Sayfa adı

    Görüntülenme Sayısı

    En çok görüntülendiği gün

    Covid-19 Pandemisi

    83.495.299

    12 Mart

    Donald Trump

    56.802.201

    10 Kasım

    2020 Yılında Ölümler

    43.551.550

    2 Nisan

    Kamala Harris

    39.286.079

    8 Kasım

    Joe Biden

    35.211.256

    		 8 Kasım

    Coronavirus

    33.585.551

    27 Ocak

    Kobe Bryant

    33.148.742

    26 Ocak

    Ülke ve bölgelere göre COVID-19 pandemisi

    29.414.543

    3 Nisan

    Elizabeth II

    29.710.948

    20 Kasım

    2020 United States presidential election

    25.521.647

    4 Kasım

    Spanish flu

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    22 Mart

    Elon Musk

    22.232.893

    6 Mayıs

    2016 United States presidential election

    21.780.121

    4 Kasım

    Coronavirus disease 2019

    21.504.245

    12 Mart

    Michael Jordan

    21.155.268

    20 Nisan

    COVID-19 pandemic in the United States

    19.638.240

    		 27 Mart

    COVID-19 pandemic in India

    18.858.541

    		 26 Mart

    Sushant Singh Rajput

    18.790.691

    		 14 Haziran

    QAnon

    18.650.066

    		 16 Ekim

    Parasite Filmi

    17.825.651

    10 Şubat

    Chadwick Boseman

    17.776.755

    29 Ağustos

    United States

    17.573.790

    4 Kasım

    Princess Margaret, Countess of Snowdon

    16.001.265

    21 Kasım

    YouTube

    25.521.647

    12 Kasım

    United States Electoral College

    22.850.386

    4 Kasım


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    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    7 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    13 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    14 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    15 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    15 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    17 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    19 saat önce
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