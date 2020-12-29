Wikipedia 2020’nin enlerini açıkladı

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Dijital ansiklopedi Wikipedia, yılın en çok görüntülenen sayfalarını açıkladı. Bu senenin en çok görüntüleni Covid-19 oldu. Covid-19’un en çok görüntülenme elde ettiği gün, 12 Mart tarihiydi.

Wikipedia’da en çok ziyaret edilen kişi sayfası Donald Trump oldu. ABD seçiminin ve koronavirüs hakkındaki çarpıcı açıklamalarının etkisiyle neredeyse Covid-19 kadar görüntülenme elde etti. Trump, ABD seçimlerinde hile olduğu gerekçesiyle 10 Kasım 2020’de yargıya başvurduğunu açıklamıştı. 10 Kasım tarihi, Trump’ın bu sene Wikipedia’da en çok görüntülenme elde ettiği gündü.

Ayrıca Bkz. "PS5 ilk 4 haftasında 3.4 milyon sattı; 2021'de 18 milyona ulaşması bekleniyor"

Yılın en çok görüntülenen 3. sayfa “2020 yılında ölenler listesi” oldu. Sonraki 2 sırada ABD seçiminin çok konuşulan diğer iki isimleri Kamala Harris ve Joe Biden yer alıyor.

Wikipedia’da 2020’nin en çok görüntülenen sayfaları

Sayfa adı Görüntülenme Sayısı En çok görüntülendiği gün Covid-19 Pandemisi 83.495.299 12 Mart Donald Trump 56.802.201 10 Kasım 2020 Yılında Ölümler 43.551.550 2 Nisan Kamala Harris 39.286.079 8 Kasım Joe Biden 35.211.256 8 Kasım Coronavirus 33.585.551 27 Ocak Kobe Bryant 33.148.742 26 Ocak Ülke ve bölgelere göre COVID-19 pandemisi 29.414.543 3 Nisan Elizabeth II 29.710.948 20 Kasım 2020 United States presidential election 25.521.647 4 Kasım Spanish flu İlginizi Çekebilir Adalet Bakanı'ndan Wikipedia açıklaması 22.850.386 22 Mart Elon Musk 22.232.893 6 Mayıs 2016 United States presidential election 21.780.121 4 Kasım Coronavirus disease 2019 21.504.245 12 Mart Michael Jordan 21.155.268 20 Nisan COVID-19 pandemic in the United States 19.638.240 27 Mart COVID-19 pandemic in India 18.858.541 26 Mart Sushant Singh Rajput 18.790.691 14 Haziran QAnon 18.650.066 16 Ekim Parasite Filmi 17.825.651 10 Şubat Chadwick Boseman 17.776.755 29 Ağustos United States 17.573.790 4 Kasım Princess Margaret, Countess of Snowdon 16.001.265 21 Kasım YouTube 25.521.647 12 Kasım United States Electoral College 22.850.386 4 Kasım

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