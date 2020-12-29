PS5 ilk 4 haftasında 3.4 milyon sattı; 2021'de 18 milyona ulaşması bekleniyor

2020 yılının oyuncular adına en büyük olaylarından biri şüphesiz yeni nesil konsolların çıkışı oldu. Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 ise geçtiğimiz tüm dünyada çıkışını yaptı. Ancak ne yazık ki hala bir stok sıkıntısı çekiyor.İlginizi Çekebilir Xbox Series'in ne kadar sattığı açıklanmayacak
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Geçtiğimiz saatlerde Digitimes'ın yayınladığı rapora göre PlayStation 5 tüm dünyada ilk 4 hafta içerisinde toplamda 3.4 milyon adet satış yapmış. Ayrıca konsolun 2021 yılı içerisinde yapılacak satışlar ile birlikte toplamda 16.8 milyon ve 18 milyon adet arasında bir satış sayısına ulaşması bekleniyor.
Konsolun CPU'sunu üreten AMD'nin bildirdiğine göre 2021 yılında konsolun üretimi arttırılacak. PlayStation 5 şu anda Türkiye de dahil olmak üzere hiçbir ülkede bulunamıyor. Yalnızca spotçularda bulunabiliyor ancak onlar da abartı fiyatlara satıyorlar.
Geçtiğimiz günlerde de Amazon.com.tr'de iki gün üst üste siparişe açılmıştı konsol ancak saniyeler içinde tükendi. Az sayıda stok bulunması elbette tüm dünyadaki sıkıntının ana sebebi.
https://www.gematsu.com/2020/12/digitimes-ps5-shipped-3-4-million-units-in-first-four-weeks-expected-to-reach-up-to-18-million-units-in-2021 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be