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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 ilk 4 haftasında 3.4 milyon sattı; 2021'de 18 milyona ulaşması bekleniyor

    Sony'nin geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü PlayStation 5, ilk 4 haftasında toplamda 3.4 milyon adet satmış bulunuyor. 2021 yılı içerisinde ise bu sayının 18 milyona yaklaşması bekleniyor.
    41 dk.
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PS5 ilk 4 haftasında 3.4 milyon sattı; 2021'de 18 milyona ulaşması bekleniyor

    2020 yılının oyuncular adına en büyük olaylarından biri şüphesiz yeni nesil konsolların çıkışı oldu. Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 ise geçtiğimiz tüm dünyada çıkışını yaptı. Ancak ne yazık ki hala bir stok sıkıntısı çekiyor.

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    Geçtiğimiz saatlerde Digitimes'ın yayınladığı rapora göre PlayStation 5 tüm dünyada ilk 4 hafta içerisinde toplamda 3.4 milyon adet satış yapmış. Ayrıca konsolun 2021 yılı içerisinde yapılacak satışlar ile birlikte toplamda 16.8 milyon ve 18 milyon adet arasında bir satış sayısına ulaşması bekleniyor. 

    Konsolun CPU'sunu üreten AMD'nin bildirdiğine göre 2021 yılında konsolun üretimi arttırılacak. PlayStation 5 şu anda Türkiye de dahil olmak üzere hiçbir ülkede bulunamıyor. Yalnızca spotçularda bulunabiliyor ancak onlar da abartı fiyatlara satıyorlar. 

    Geçtiğimiz günlerde de Amazon.com.tr'de iki gün üst üste siparişe açılmıştı konsol ancak saniyeler içinde tükendi. Az sayıda stok bulunması elbette tüm dünyadaki sıkıntının ana sebebi. 



    https://www.gematsu.com/2020/12/digitimes-ps5-shipped-3-4-million-units-in-first-four-weeks-expected-to-reach-up-to-18-million-units-in-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    2 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    8 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    9 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    10 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    10 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    12 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    14 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Playstation5 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Rekor kırmak Ustalık ister ==> SONY
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