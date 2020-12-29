PS5 ilk 4 haftasında 3.4 milyon sattı; 2021'de 18 milyona ulaşması bekleniyor

2020 yılının oyuncular adına en büyük olaylarından biri şüphesiz yeni nesil konsolların çıkışı oldu. Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 ise geçtiğimiz tüm dünyada çıkışını yaptı. Ancak ne yazık ki hala bir stok sıkıntısı çekiyor.

İlginizi Çekebilir

Xbox Series'in ne kadar sattığı açıklanmayacak

Ayrıca Bkz. "Witcher 3 ve Uncharted 4 gibi birçok oyunun arka planını anlatan kitap "Kan, Ter ve Pikseller" 8 Ocak'ta çıkıyor"

Geçtiğimiz saatlerde Digitimes'ın yayınladığı rapora göre PlayStation 5 tüm dünyada ilk 4 hafta içerisinde toplamda 3.4 milyon adet satış yapmış. Ayrıca konsolun 2021 yılı içerisinde yapılacak satışlar ile birlikte toplamda 16.8 milyon ve 18 milyon adet arasında bir satış sayısına ulaşması bekleniyor.

Konsolun CPU'sunu üreten AMD'nin bildirdiğine göre 2021 yılında konsolun üretimi arttırılacak. PlayStation 5 şu anda Türkiye de dahil olmak üzere hiçbir ülkede bulunamıyor. Yalnızca spotçularda bulunabiliyor ancak onlar da abartı fiyatlara satıyorlar.

Geçtiğimiz günlerde de Amazon.com.tr'de iki gün üst üste siparişe açılmıştı konsol ancak saniyeler içinde tükendi. Az sayıda stok bulunması elbette tüm dünyadaki sıkıntının ana sebebi.

https://www.gematsu.com/2020/12/digitimes-ps5-shipped-3-4-million-units-in-first-four-weeks-expected-to-reach-up-to-18-million-units-in-2021

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.