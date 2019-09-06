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Wikipedia yasağı Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek

Ülkemizde uzun süredir devam eden Wikipedia yasağı hakkında mutlu habere az kaldı. Anayasa Mahkemesi, Wikipedia yasağını görüşecek. Yasağın görüşüleceği tarih, haberimizde.
20 sa.
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40
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Wikipedia yasağı Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek
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Dijital ansiklopedi Wikipedia, 29 Nisan 2017’den beri ülkemizde yasaklı durumda. Wikipedia’nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı erişim engelinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi’nden sonuç alınmak üzere.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 uygulamaları için yeni simgeler hazırlıyor"

AYM Birinci Bölüm, adli tatilin bitmesinin ardından yapacağı ilk toplantıda Wikipedia yasağını gündemine aldı. 11 Eylül tarihli toplantıda, Wikipedia’nın tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal edip etmediği değerlendirilecek. Eğer ihlal kararı verilirse siteye erişim engeli kaldırılmak zorunda. AYM Birinci Bölüm’ün, başvuruyu genel kurula sevk etme seçeneği de var.

Wikipedia’da yayınlanan "Suriye İç Savaşı’na Yabancı Müdahalesi", "Devlet Destekli Terörizm" gibi makalelerin İngilizce versiyonlarında Türkiye, teröre destek veren ülkeler arasında gösterilmişti. BTK, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle ilgili maddelerin kaldırılmasını istemiş, kaldırılmayınca da erişim engeli getirilmişti.



http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1566494/AYM__Wikipedia_yi_gorusecek.html Yorum Yaz
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abdusauk 20 sa. en beğenilen por favor
ya ne boş yaptınız be. bu ülkede sizin gibiler yüzünden wikipedia yıllardır yasaklı. yıllardır . şaka gibi ya.
sen yasakladın da noldu gerçeği örtebildin mi ?
wikipedia böyle yazdı ühühüh diye ağlayacağına başındaki iktidarı eleştir niye böyle yapmış.
bıktım artık her vikiye girişimde porno açar gibi vpn açmaktan. bi salın insanları artık.
ya ne boş yaptınız be. bu ülkede sizin gibiler yüzünden wikipedia yıllardır yasaklı. yıllardır . şaka gibi ya. sen yasakladın da noldu gerçeği örtebildin m...
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2 Yanıt Yanıtla +67
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Ryuzaki Hideki 19 sa. por favor
O yazı bizde engellense de engellenmese de yabancı biri baktığında görüyor. Sen ben yine bu ülkenin vatandaşıyız. Ama asıl sorun ulusal imajda.
Bu engelleme zedelenen imajı iyileştirmiyor. Sadece istemediğimiz birşey var diye "kendi" gözümüzü kapatıyoruz.
O yazı bizde engellense de engellenmese de yabancı biri baktığında görüyor. Sen ben yine bu ülkenin vatandaşıyız. Ama asıl sorun ulusal imajda. Bu engelle...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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Vega 14 sa.
Yeni yasaya göre sadece ilgili link engellenecekti.Bu yasa geçerse daha önce kapanan Imgur gibi siteler açılır mı? Yoksa yasa sadece ileriyi mi kapsıyor?
Imgur'un açılması için Cimer'e yazmayı düşünüyorum çünkü.
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Ichtima 14 sa.
Bizde Anayasa mı var ki? Birde mahkemesi olsun 🤣🤣🤣
Ülke bir alzaymırlının iki dudağının arasına bakıyor.
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Galaxy. 15 sa. yeni yorumcu
Eskiden girerdim ama yasaklandığından beri unuttum bir daha girmedim
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sefa1451 15 sa.
Diktatörlük ne kötü bir rejim.
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Olgi 15 sa.
Bu ulkenin hakikaten ..koyuldu
Wikipedia yasak
Booking yasak
Uber yasak
Paypal yasak
Adamlar kendi yandasi milyarlari kaldirsin diye iyi olan uygulama onlara dusman
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XanthiN 17 sa.
Wikiwand ve eklentisini kullanın. Hem daha temiz bir görünüm hem de engel yok.
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selçux 18 sa.
Kralına şikayet etsin sen ülke kurallarına hareket edemezsin.
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DH Misafiri 18 sa.
BTK'nın görevi hangi bilginin doğru hangi bilginin yanlış olduğuna karar vermek midir?
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Verminouss 18 sa.
Sanki başka ülkeler hakkında hiç kötü şeyleri yazmıyorlar da sadece Türkiye hakkında yazıyorlar. Wikipedia yasağı Türkiye'nin imajına wikipedia'da yazanlardan daha fazla zarar veriyor.
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Şeref60 18 sa.
Wikipedia yeteri kadar ceza çekdi. Yalan yanlış habarler yapmaz akıllandı artık
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