Wikipedia yasağı Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek

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Dijital ansiklopedi Wikipedia, 29 Nisan 2017’den beri ülkemizde yasaklı durumda. Wikipedia’nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı erişim engelinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi’nden sonuç alınmak üzere.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 uygulamaları için yeni simgeler hazırlıyor"

AYM Birinci Bölüm, adli tatilin bitmesinin ardından yapacağı ilk toplantıda Wikipedia yasağını gündemine aldı. 11 Eylül tarihli toplantıda, Wikipedia’nın tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal edip etmediği değerlendirilecek. Eğer ihlal kararı verilirse siteye erişim engeli kaldırılmak zorunda. AYM Birinci Bölüm’ün, başvuruyu genel kurula sevk etme seçeneği de var.

Wikipedia’da yayınlanan "Suriye İç Savaşı’na Yabancı Müdahalesi", "Devlet Destekli Terörizm" gibi makalelerin İngilizce versiyonlarında Türkiye, teröre destek veren ülkeler arasında gösterilmişti. BTK, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle ilgili maddelerin kaldırılmasını istemiş, kaldırılmayınca da erişim engeli getirilmişti.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1566494/AYM__Wikipedia_yi_gorusecek.html