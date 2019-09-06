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Microsoft, Windows 10 uygulamaları için yeni simgeler hazırlıyor

Yazılım devi Microsoft, Windows 10 uygulamaları için Fluent Design tasarım dilini yansıtan yeni simgeler üzerinde çalışıyor. Şirketin tüm Windows 10 sürümlerindeki simgeleri yenileyeceği bildiriliyor.
8 sa.
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Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, Dosya Gezgini de dahil olmak üzere, temel Windows 10 uygulamaları için yeni simgeler hazırlıyor. Yazılım devi bu yılın başlarında Office uygulamaları (Word, Excel, PowerPoint) ve OneDrive'ın logolarını daha modern hale getirmişti. Şimdi sıra birinci taraf Windows 10 uygulamalarına gelmiş gibi görünüyor.
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Şirket şu anda Dosya Gezgini, Groove Müzik, Filmler ve TV, Microsoft Solitaire ve Posta & Takvim gibi uygulamalar için yeni simgeleri test ediyor. Fluent Design (Akıcı Tasarım) tabanlı yeni simgelerin yeniden tasarlanan Office uygulamaları ile aynı çizgide olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle şimdikinden daha zarif duruyorlar.

Windows Lite için hazırlanmış olabilir

Microsoft bu yeni simgeleri "minimalist tasarım" sunmak adına canlı karolardan yoksun olması beklenen Windows Lite'ın Başlat menüsü için hazırlamış olabilir. Ancak şirketin tüm Windows 10 sürümlerindeki simgeleri de yenileyeceği düşünülüyor. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

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interwap 57 dk.
Şu simgelerin yarısı bana MacOS hatırlattı.
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paldov 1 sa.
tamam guzel hos ama cikardigi gibi gonder iste.
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Dalette 3 sa.
Windows 10 uğraşacağınıza yeni Windows çıkarın artık..
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HoLyZz! 1 sa. Dalette
Neden? Zaten onlarca yılda anca birçok açığını kapatabildikleri W10 yerine W11 çıkarıp onun için de bir 10 yıl uğraşmaları için mi? Şu an ki W10, gayet iyi durumda
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aytek66 1 sa. Dalette
Artık yeni Windows yok güncellemelerle 10 üzerinden devam.
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