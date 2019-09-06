Microsoft, Windows 10 uygulamaları için yeni simgeler hazırlıyor

Microsoft, Dosya Gezgini de dahil olmak üzere, temel Windows 10 uygulamaları için yeni simgeler hazırlıyor. Yazılım devi bu yılın başlarında Office uygulamaları (Word, Excel, PowerPoint) ve OneDrive'ın logolarını daha modern hale getirmişti. Şimdi sıra birinci taraf Windows 10 uygulamalarına gelmiş gibi görünüyor.

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Şirket şu anda Dosya Gezgini, Groove Müzik, Filmler ve TV, Microsoft Solitaire ve Posta & Takvim gibi uygulamalar için yeni simgeleri test ediyor. Fluent Design (Akıcı Tasarım) tabanlı yeni simgelerin yeniden tasarlanan Office uygulamaları ile aynı çizgide olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle şimdikinden daha zarif duruyorlar.

Windows Lite için hazırlanmış olabilir

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Microsoft bu yeni simgeleri "" sunmak adına canlı karolardan yoksun olması beklenen'ın Başlat menüsü için hazırlamış olabilir. Ancak şirketin tüm Windows 10 sürümlerindeki simgeleri dedüşünülüyor. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgilibilgilere sahip olmayı umuyoruz.