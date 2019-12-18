Wikipedia yasağı hakkında kritik tarih belli oldu

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Türkiye’de 2017 yılının Nisan ayından beri yasaklı durumdaki Wikipedia hakkında kritik tarih belli oldu. Erişim yasağının kaldırılması talebi 26 Aralık’ta Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Wikipedia, yasağın durdurulması için Ananayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, bu başvurunun genel kurula sevkine karar vermişti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, erişim engeli hakkında kesin bir karara varacak. Erişim engelinin devamı veya engelin kaldırılmasına yönelik karar alınabilir..

Ayrıca Bkz. "Samsung, Türkiye'deki akıllı telefon ithalatının durdurulacağı iddialarını yalanladı!"

Wikipedia neden yasaklandı?

Wikipedia’da yayınlanan "Suriye İç Savaşı’na Yabancı Müdahalesi", "Devlet Destekli Terörizm" gibi makalelerin İngilizce versiyonlarında Türkiye, teröre destek veren ülkeler arasında gösterilmişti. BTK, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle ilgili maddelerin kaldırılmasını istemiş, kaldırılmayınca 29 Nisan 2017’de erişim engeli getirilmişti.