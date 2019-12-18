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    Wikipedia yasağı hakkında kritik tarih belli oldu

    Wikipedia yasağının Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda görüşüleceği tarih açıklandı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, görüşmenin ardından Wikipedia yasağını kaldırabilir.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    2,8b
    45
    15
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Wikipedia yasağı hakkında kritik tarih belli oldu
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    Türkiye’de 2017 yılının Nisan ayından beri yasaklı durumdaki Wikipedia hakkında kritik tarih belli oldu. Erişim yasağının kaldırılması talebi 26 Aralık’ta Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından değerlendirilecek.

    Wikipedia, yasağın durdurulması için Ananayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, bu başvurunun genel kurula sevkine karar vermişti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, erişim engeli hakkında kesin bir karara varacak. Erişim engelinin devamı veya engelin kaldırılmasına yönelik karar alınabilir..

    Ayrıca Bkz. "Samsung, Türkiye'deki akıllı telefon ithalatının durdurulacağı iddialarını yalanladı!"

    Wikipedia neden yasaklandı?

    Wikipedia’da yayınlanan "Suriye İç Savaşı’na Yabancı Müdahalesi", "Devlet Destekli Terörizm" gibi makalelerin İngilizce versiyonlarında Türkiye, teröre destek veren ülkeler arasında gösterilmişti. BTK, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle ilgili maddelerin kaldırılmasını istemiş, kaldırılmayınca 29 Nisan 2017’de erişim engeli getirilmişti.



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    WB 3 sa. en beğenilen
    Terore destek veren ulkeler belli, turkiye olsa olsa terorden ceken ulke olur..
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    sniper23 1 sa. darkaura
    Wikipedia gittikçe taraflı olmaya başlıyor. Özellikle yazarları iyice pro-LGBT, her konuda Türkiye düşmanı makaleler veya cümleler koyuyorlar. Ayrıca bunların çoğu mod olduğu için doğru düzgün müdahele etmekte problemli.
    Wikipedia gittikçe taraflı olmaya başlıyor. Özellikle yazarları iyice pro-LGBT, her konuda Türkiye düşmanı makaleler veya cümleler koyuyorlar. Ayrıca bunların ç...
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    Yanıtla +15
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    darkaura 3 sa.
    wikipedia yasaklandiginda uzun yillar acilmayabilir demistim. keza wikipedia ozgur bilgiyi savunan, kar amaci gutmeyen bir organizasyon. birilerinin etkisine girmemek icin reklam bile almiyor, gelirini bagislardan topluyor. benzer bir olay twitter ile, youtube ile yasandiginda bu sirketlerin turkiyeden ciddi reklam gelirleri var, mecburen isteklere boyun egiyorlar. wikipedianin boyle bir cekincesi olmadigi gibi politik baski ile iceriginin degismesi demek uzerine kuruldugu degerlere ihanet etmesi anlamina gelir. bizim ulkemizde bilgiye verilen onem ve degerde ortada. yani ne wikipedia geri adim atar, nede bizimkiler umursar demistim, nitekim oylede oldu. ufukda bir erken secim varsa belki onun ince hesaplarina acilir, acilirsa.
    wikipedia yasaklandiginda uzun yillar acilmayabilir demistim. keza wikipedia ozgur bilgiyi savunan, kar amaci gutmeyen bir organizasyon. birilerinin etkisine gi...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    1 Avatar
    maverix 33 dk.
    Türkiye teröre destek veremez ! Şam da Norveç namaz kılacaktı. Eyyy Wikipedia.
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    sosisvesalam 44 dk.
    siyasi çıkarlar için yalan yanlış bilgiler veren site varsın hiç açılmasın.
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    alemburda34 48 dk. darkaura
    peki wikipedia'yada yer alan makaleye göre sizce Türkiye terörizme destek veren ülke midir?



    Yararı vardır doğrudur ama benim ülkemi kötüleyecek bende siteyi savunacağım vay şöyle vay böyle diyeceğim neden engellendiğini biliyoruz ama sorunu görüp üzerinden atlamak sizinki. O kadar yazmışsınız ama neden engellendiği sorununa değinmemişsiniz. Gerçi en başta yazdığım soruyuda cevaplamazsınız eee malum silivri.
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    MrKattchup 56 dk.
    Şaka mısınız la siz ? Eksikliğini arayan oldu mu diyor. Sen bilgiye aç olmayabilirsin de bu ülkede sorgulayan, araştıran ve öğrenmekten keyif alan bir toplum da var ve ever eksikliğini her gün hissediyoruz. Erişimi engelleyince tüm sorunlar çözüldü mü ? Ayıp varsa düzeltirsin doğrusunu yazarsın veya sende doğrusunu kanıtlarla makale girersin o ayıp silinmiyor bari millet görmesin diye tümden yasaklamak cahil işi.
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    Şeref60 57 dk.
    Bu yasak artık kalkmalı
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    Fevkelade1i 1 sa. faniseyler
    Katılıyorum. Faydaları yok zaten ülkeye, niyetleri belli.
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    veteriner69 1 sa.
    Türkiye ile ilgili yazılmış kötü şeyleri biz görmüyoruz ama tüm Dünya görüyor Wikipedia'da. Kapatmak ne işe yaradı? Bu kadar kafamız çalışıyor işte.
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    joven 1 sa.
    ülkemizin batı destekli terör örgütlerinden çektiğini dünyada ikinci bir ülke muhtemelen yoktur buna rağmen terörü destekleyen ülkeler içerisine sokan bir aracın ülkemizde yasaklı kalınması gayet anlaşılır bunu özgürlükler engelleniyor yaygarası yapan başta içimizdeki bir kesim ve terörü destekleyen batılı yayın organları canı cehenneme
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    nick bırakmamışsınız lan 2 sa. yeni yorumcu
    wikipedia, özgür ve kar amacı gütmeyen bir kurum.

    fakat birileri tarafından fonlanan terör sempatizanı 100 belki 200 yazar maaşlı olarak sürekli mesai yapıyor ve başlıkları suistimale açık bir şekilde 7/24 düzenliyor. buna bir önlem alınmadığı taktirde çok da büyük bir gelişme olacağını düşünmüyorum.

    en azından bilimsel yazılar erişime açılsa, tarih ve siyaset engelli kalsa güzel olurdu.
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    fiziköğretmeni 1 sa. nick bırakmamışsınız lan
    Kesinlikle katılıyorum. Siyasi kanatları kapalı kalabilir ama bilim teknoloji kanatları kesinlikle açılmalı. Bir öğretmen olarak üniversiteyi o sitenin katkılarıyla bitirdim diyebilirim. Gelişmeleri öğrenebileceğimiz en büyük kaynaklardan biri Wikipedia. Bu yüzden umarım tekrar kısmen de olsa açılır.
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    darkaura 3 sa.
    wikipedia yasaklandiginda uzun yillar acilmayabilir demistim. keza wikipedia ozgur bilgiyi savunan, kar amaci gutmeyen bir organizasyon. birilerinin etkisine girmemek icin reklam bile almiyor, gelirini bagislardan topluyor. benzer bir olay twitter ile, youtube ile yasandiginda bu sirketlerin turkiyeden ciddi reklam gelirleri var, mecburen isteklere boyun egiyorlar. wikipedianin boyle bir cekincesi olmadigi gibi politik baski ile iceriginin degismesi demek uzerine kuruldugu degerlere ihanet etmesi anlamina gelir. bizim ulkemizde bilgiye verilen onem ve degerde ortada. yani ne wikipedia geri adim atar, nede bizimkiler umursar demistim, nitekim oylede oldu. ufukda bir erken secim varsa belki onun ince hesaplarina acilir, acilirsa.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    sniper23 1 sa. darkaura
    Wikipedia gittikçe taraflı olmaya başlıyor. Özellikle yazarları iyice pro-LGBT, her konuda Türkiye düşmanı makaleler veya cümleler koyuyorlar. Ayrıca bunların çoğu mod olduğu için doğru düzgün müdahele etmekte problemli.
    Yanıtla +15
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    HABERİN ETİKETLERİ
    Wikipedia, wikimedia ve
    7 etiket daha Türkiye Gündemi yasak erişim engeli anayasa mahkemesi Web Siteleri Internet Yusuf Akbaş
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