Wikipedia yasağı hakkında kritik tarih belli oldu

Türkiye’de 2017 yılının Nisan ayından beri yasaklı durumdaki Wikipedia hakkında kritik tarih belli oldu. Erişim yasağının kaldırılması talebi 26 Aralık’ta Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından değerlendirilecek.
Wikipedia, yasağın durdurulması için Ananayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, bu başvurunun genel kurula sevkine karar vermişti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, erişim engeli hakkında kesin bir karara varacak. Erişim engelinin devamı veya engelin kaldırılmasına yönelik karar alınabilir..
Ayrıca Bkz. "Samsung, Türkiye'deki akıllı telefon ithalatının durdurulacağı iddialarını yalanladı!"
Wikipedia neden yasaklandı?
Wikipedia’da yayınlanan "Suriye İç Savaşı’na Yabancı Müdahalesi", "Devlet Destekli Terörizm" gibi makalelerin İngilizce versiyonlarında Türkiye, teröre destek veren ülkeler arasında gösterilmişti. BTK, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle ilgili maddelerin kaldırılmasını istemiş, kaldırılmayınca 29 Nisan 2017’de erişim engeli getirilmişti.
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Yararı vardır doğrudur ama benim ülkemi kötüleyecek bende siteyi savunacağım vay şöyle vay böyle diyeceğim neden engellendiğini biliyoruz ama sorunu görüp üzerinden atlamak sizinki. O kadar yazmışsınız ama neden engellendiği sorununa değinmemişsiniz. Gerçi en başta yazdığım soruyuda cevaplamazsınız eee malum silivri.
fakat birileri tarafından fonlanan terör sempatizanı 100 belki 200 yazar maaşlı olarak sürekli mesai yapıyor ve başlıkları suistimale açık bir şekilde 7/24 düzenliyor. buna bir önlem alınmadığı taktirde çok da büyük bir gelişme olacağını düşünmüyorum.
en azından bilimsel yazılar erişime açılsa, tarih ve siyaset engelli kalsa güzel olurdu.
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